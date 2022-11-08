Прогноз Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали (08-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали. Прогноз, ставки на матч (08.11.22)

08-го ноября 2022 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Клоес/Ткемаладзе , а противостоять в этом поединке будет Закария/Эль Саллали.



Теннисное противостояние Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08-го ноября 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Клоес/Ткемаладзе является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08-го ноября 2022 года встречаются Клоес/Ткемаладзе и Закария/Эль Саллали. Начало поединка запланировано на 15:30 по МСК. Клоес/Ткемаладзе является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Клоес/Ткемаладзе

Клоес/Ткемаладзе отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Клоес/Ткемаладзе проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Клоес/Ткемаладзе проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Клоес/Ткемаладзе играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Клоес/Ткемаладзе больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Закария/Эль Саллали

На этом турнире Закария/Эль Саллали выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Закария/Эль Саллали снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Закария/Эль Саллали чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Закария/Эль Саллали уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Закария/Эль Саллали зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Клоес/Ткемаладзе и Закария/Эль Саллали впервые будут встречаться между собой. Если Клоес/Ткемаладзе уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Закария/Эль Саллали пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Клоес/Ткемаладзе демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Клоес/Ткемаладзе – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали (08-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Клоес/Ткемаладзе

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Клоес/Ткемаладзе выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Клоес/Ткемаладзе всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Клоес/Ткемаладзе уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Клоес/Ткемаладзе занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Клоес/Ткемаладзе больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Клоес/Ткемаладзе имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Закария/Эль Саллали

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Закария/Эль Саллали все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Закария/Эль Саллали сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Закария/Эль Саллали все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Закария/Эль Саллали предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Клоес/Ткемаладзе и Закария/Эль Саллали. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали: кто пройдет в следующий раунд?

Клоес/Ткемаладзе и Закария/Эль Саллали которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Клоес/Ткемаладзе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Закария/Эль Саллали хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Клоес/Ткемаладзе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Закария/Эль Саллали умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Клоес/Ткемаладзе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Закария/Эль Саллали вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Клоес/Ткемаладзе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клоес/Ткемаладзе — Закария/Эль Саллали. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Клоес/Ткемаладзе и Закария/Эль Саллали. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Клоес/Ткемаладзе и для Закария/Эль Саллали, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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