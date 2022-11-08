Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.11.22)

Прогноз Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн (09 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн 09-го ноября 2022 года

09-го ноября 2022 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Василиоскас/Павельски , а противостоять в этом поединке будет Пьетри/Суксумрарн.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09-го ноября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Василиоскас/Павельски, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09-го ноября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Пьетри/Суксумрарн, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Пьетри/Суксумрарн выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Василиоскас/Павельски

В большинстве своих выигранных поединков Василиоскас/Павельски берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Василиоскас/Павельски с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Василиоскас/Павельски сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Василиоскас/Павельски также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Пьетри/Суксумрарн

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Пьетри/Суксумрарн теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Пьетри/Суксумрарн имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Пьетри/Суксумрарн испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Пьетри/Суксумрарн выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Пьетри/Суксумрарн занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Василиоскас/Павельски и Пьетри/Суксумрарн. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.11.22)

Василиоскас/Павельски

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Василиоскас/Павельски выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Василиоскас/Павельски всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Василиоскас/Павельски уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Василиоскас/Павельски занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Василиоскас/Павельски больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Василиоскас/Павельски имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Пьетри/Суксумрарн

В этом сезоне Пьетри/Суксумрарн действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Пьетри/Суксумрарн обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Пьетри/Суксумрарн не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Пьетри/Суксумрарн не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Пьетри/Суксумрарн имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Василиоскас/Павельски и Пьетри/Суксумрарн аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Василиоскас/Павельски и Пьетри/Суксумрарн обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Василиоскас/Павельски и Пьетри/Суксумрарн постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн: соперники не будут долго запрягать

Василиоскас/Павельски и Пьетри/Суксумрарн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Василиоскас/Павельски имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пьетри/Суксумрарн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Василиоскас/Павельски. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пьетри/Суксумрарн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Василиоскас/Павельски довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пьетри/Суксумрарн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Василиоскас/Павельски.

СЕГОДНЯ МАТЧ Василиоскас/Павельски — Пьетри/Суксумрарн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Василиоскас/Павельски и Пьетри/Суксумрарн букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Василиоскас/Павельски и Пьетри/Суксумрарн проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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