Прогноз на бой Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос) 11-го ноября 2022 года

«Александр Сторожук (Рос)» – «Сергей Шараев (Рос)». 11.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Александр Сторожук (Рос) проведет 11-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сергей Шараев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 11-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 18:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос):

победа Александр Сторожук (Рос) – 0, ничья – 0, победа Сергей Шараев (Рос) – 0

Прогноз на матч Александр Сторожук (Рос) – Сергей Шараев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Александр Сторожук (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Александр Сторожук (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Александр Сторожук (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Александр Сторожук (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Александр Сторожук (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Александр Сторожук (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Александр Сторожук (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Сергей Шараев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сергей Шараев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сергей Шараев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сергей Шараев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сергей Шараев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Александр Сторожук (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Александр Сторожук (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Александр Сторожук (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Александр Сторожук (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Александр Сторожук (Рос) валится с ног. К тому же, Александр Сторожук (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Александр Сторожук (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Сергей Шараев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сергей Шараев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сергей Шараев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сергей Шараев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сергей Шараев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Александр Сторожук (Рос) – Сергей Шараев (Рос) 11.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Александр Сторожук (Рос) и Сергей Шараев (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Александр Сторожук (Рос) и Сергей Шараев (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Александр Сторожук (Рос) и Сергей Шараев (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Александр Сторожук (Рос) и Сергей Шараев (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Сергей Шараев (Рос) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сергей Шараев (Рос).

Александр Сторожук (Рос)

Хотя Александр Сторожук (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Александр Сторожук (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Александр Сторожук (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Александр Сторожук (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Александр Сторожук (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Сергей Шараев (Рос)

В своей карьере Сергей Шараев (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Сергей Шараев (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Сергей Шараев (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Сергей Шараев (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го ноября

Никто не сомневается, что Александр Сторожук (Рос) намного сильнее, чем Сергей Шараев (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Александр Сторожук (Рос) — Сергей Шараев (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Александр Сторожук (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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