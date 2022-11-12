Прогноз на бой Ник Болл (Вел) — Хесус Рамирес Рубио (Мек) 12 ноября

«Ник Болл (Вел)» – «Хесус Рамирес Рубио (Мек)». 12.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ник Болл (Вел) — Хесус Рамирес Рубио (Мек) на 12-го ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ник Болл (Вел) и Хесус Рамирес Рубио (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Сейчас Ник Болл (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 12-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хесус Рамирес Рубио (Мек), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ник Болл (Вел) — Хесус Рамирес Рубио (Мек):

победа Ник Болл (Вел) – 1.055, ничья – 41, победа Хесус Рамирес Рубио (Мек) – 12.5

Прогноз на матч Ник Болл (Вел) – Хесус Рамирес Рубио (Мек) Бои, титульный бой, 12-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Ник Болл (Вел) — Хесус Рамирес Рубио (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.055 и 12.5.

История личных встреч

В профессиональной карьере Ник Болл (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Ник Болл (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Ник Болл (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Ник Болл (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Ник Болл (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Ник Болл (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Хесус Рамирес Рубио (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хесус Рамирес Рубио (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хесус Рамирес Рубио (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хесус Рамирес Рубио (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хесус Рамирес Рубио (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Ник Болл (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ник Болл (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ник Болл (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ник Болл (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ник Болл (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ник Болл (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Хесус Рамирес Рубио (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хесус Рамирес Рубио (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хесус Рамирес Рубио (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хесус Рамирес Рубио (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хесус Рамирес Рубио (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ник Болл (Вел) – Хесус Рамирес Рубио (Мек) 12.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ник Болл (Вел) и Хесус Рамирес Рубио (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ник Болл (Вел) и Хесус Рамирес Рубио (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ник Болл (Вел) и Хесус Рамирес Рубио (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ник Болл (Вел) и Хесус Рамирес Рубио (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ник Болл (Вел) и Хесус Рамирес Рубио (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ник Болл (Вел) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Ник Болл (Вел) — Хесус Рамирес Рубио (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хесус Рамирес Рубио (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ник Болл (Вел)

Хотя Ник Болл (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ник Болл (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ник Болл (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ник Болл (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ник Болл (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хесус Рамирес Рубио (Мек)

Уже несколько лет Хесус Рамирес Рубио (Мек) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хесус Рамирес Рубио (Мек) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хесус Рамирес Рубио (Мек) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ник Болл (Вел) — Хесус Рамирес Рубио (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го ноября

Так как Ник Болл (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Хесус Рамирес Рубио (Мек).

Статистика и личные встречи

В этом бою Ник Болл (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Хесус Рамирес Рубио (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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