Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка. Прогноз, ставки на матч(15.11.22)

Прогноз Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка (15 ноября), ставки и коэффициенты

Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка (15.11.2022), ставки и коэффициенты

15.11.2022 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бабош/Горгодзе , а противостоять в этом поединке будет Ковинич/Подорошка.



Бабош/Горгодзе сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 15.11.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ковинич/Подорошка. По Москве данный поединок начнется в 21:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ковинич/Подорошка, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка запланирован организаторами турнира на 15.11.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 21:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бабош/Горгодзе имеет три победы при одном поражении.

Бабош/Горгодзе

В большинстве своих выигранных поединков Бабош/Горгодзе берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бабош/Горгодзе с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бабош/Горгодзе сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бабош/Горгодзе также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ковинич/Подорошка

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ковинич/Подорошка теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ковинич/Подорошка имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ковинич/Подорошка испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ковинич/Подорошка выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ковинич/Подорошка занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Длительное время Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка. Прогноз, ставки на матч(15.11.22)

Бабош/Горгодзе

Несмотря на внушительный возраст, Бабош/Горгодзе демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бабош/Горгодзе гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бабош/Горгодзе обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бабош/Горгодзе снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бабош/Горгодзе может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ковинич/Подорошка

В этом сезоне Ковинич/Подорошка не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ковинич/Подорошка сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ковинич/Подорошка допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ковинич/Подорошка допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ковинич/Подорошка демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бабош/Горгодзе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ковинич/Подорошка в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бабош/Горгодзе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ковинич/Подорошка сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бабош/Горгодзе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бабош/Горгодзе — Ковинич/Подорошка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бабош/Горгодзе и Ковинич/Подорошка, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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