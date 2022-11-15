Прогноз Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш (16-го ноября), ставки и коэффициенты

Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.11.22)

16-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марта Сориано Сантьяго , а противостоять в этом поединке будет Магдалена Фреш.



Так как Марта Сориано Сантьяго в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Магдалена Фреш, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16-го ноября. Но, доказать обратное Марта Сориано Сантьяго все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш:

До 16-го ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Марта Сориано Сантьяго

На данный момент Марта Сориано Сантьяго является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Марта Сориано Сантьяго однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Марта Сориано Сантьяго демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Марта Сориано Сантьяго хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Марта Сориано Сантьяго часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Магдалена Фреш

На этом турнире Магдалена Фреш играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Магдалена Фреш все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Магдалена Фреш не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Магдалена Фреш уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Магдалена Фреш на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Магдалена Фреш пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.22)

Марта Сориано Сантьяго

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Марта Сориано Сантьяго выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Марта Сориано Сантьяго всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Марта Сориано Сантьяго уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Марта Сориано Сантьяго занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Марта Сориано Сантьяго больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Марта Сориано Сантьяго имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Магдалена Фреш

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Магдалена Фреш все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Магдалена Фреш сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Магдалена Фреш все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Магдалена Фреш предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш: кто пройдет в следующий раунд?

Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марта Сориано Сантьяго имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Магдалена Фреш хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марта Сориано Сантьяго. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Магдалена Фреш умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марта Сориано Сантьяго довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Магдалена Фреш вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марта Сориано Сантьяго.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марта Сориано Сантьяго — Магдалена Фреш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марта Сориано Сантьяго и Магдалена Фреш проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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