Прогноз Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен) (16-го ноября), ставки и коэффициенты

Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен). Прогноз, ставки на матч (16.11.22)

16 ноября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) примет соперника по национальному первенству Восточная Каролина Пайрэтс (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Хай Поинт Пэнтерс (жен) и Восточная Каролина Пайрэтс (жен). Оно пройдет 16 ноября, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен), запланированное на 16 ноября. Поставить на матч можно будет до 19:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Восточная Каролина Пайрэтс (жен) была еще пять лет назад.

Хай Поинт Пэнтерс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Хай Поинт Пэнтерс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Восточная Каролина Пайрэтс (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Восточная Каролина Пайрэтс (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

WNCAA, Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен)

Баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16 ноября. На этот раз соперником хозяев будет Восточная Каролина Пайрэтс (жен), так что в 19:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.22)

Хай Поинт Пэнтерс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Восточная Каролина Пайрэтс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Восточная Каролина Пайрэтс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен), который должен пройти 16 ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Хай Поинт Пэнтерс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Хай Поинт Пэнтерс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Хай Поинт Пэнтерс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Восточная Каролина Пайрэтс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хай Поинт Пэнтерс (жен) — Восточная Каролина Пайрэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Хай Поинт Пэнтерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Восточная Каролина Пайрэтс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Восточная Каролина Пайрэтс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Восточная Каролина Пайрэтс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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