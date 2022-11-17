Прогноз на бой Леонардо Силва де Оливейра (Бра) — Григор Матевосян (Рос) 18.11.2022

«Леонардо Силва де Оливейра (Бра)» – «Григор Матевосян (Рос)». 18.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Леонардо Силва де Оливейра (Бра) проведет 18-го ноября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Григор Матевосян (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:25 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Леонардо Силва де Оливейра (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18-го ноября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Григор Матевосян (Рос), так что вряд ли в 23:25 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леонардо Силва де Оливейра (Бра) — Григор Матевосян (Рос):

победа Леонардо Силва де Оливейра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Григор Матевосян (Рос) – 0

Прогноз на матч Леонардо Силва де Оливейра (Бра) – Григор Матевосян (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го ноября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Леонардо Силва де Оливейра (Бра) — Григор Матевосян (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Леонардо Силва де Оливейра (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Леонардо Силва де Оливейра (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Леонардо Силва де Оливейра (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Леонардо Силва де Оливейра (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Леонардо Силва де Оливейра (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Григор Матевосян (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Григор Матевосян (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Григор Матевосян (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Григор Матевосян (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Григор Матевосян (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Леонардо Силва де Оливейра (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Леонардо Силва де Оливейра (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Леонардо Силва де Оливейра (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Леонардо Силва де Оливейра (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Леонардо Силва де Оливейра (Бра) валится с ног. К тому же, Леонардо Силва де Оливейра (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Леонардо Силва де Оливейра (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Григор Матевосян (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Григор Матевосян (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Григор Матевосян (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Григор Матевосян (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Григор Матевосян (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Леонардо Силва де Оливейра (Бра) – Григор Матевосян (Рос) 18.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Леонардо Силва де Оливейра (Бра) и Григор Матевосян (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Леонардо Силва де Оливейра (Бра) и Григор Матевосян (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Леонардо Силва де Оливейра (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Григор Матевосян (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Леонардо Силва де Оливейра (Бра).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Леонардо Силва де Оливейра (Бра) — Григор Матевосян (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Григор Матевосян (Рос).

Леонардо Силва де Оливейра (Бра)

Хотя Леонардо Силва де Оливейра (Бра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Леонардо Силва де Оливейра (Бра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Леонардо Силва де Оливейра (Бра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Леонардо Силва де Оливейра (Бра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Леонардо Силва де Оливейра (Бра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Григор Матевосян (Рос)

Сейчас Григор Матевосян (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Григор Матевосян (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Григор Матевосян (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Григор Матевосян (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Григор Матевосян (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Леонардо Силва де Оливейра (Бра) — Григор Матевосян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го ноября 2022 года

Вряд ли Леонардо Силва де Оливейра (Бра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Григор Матевосян (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Леонардо Силва де Оливейра (Бра) легко справится с таким соперником, как Григор Матевосян (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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