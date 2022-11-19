Прогноз на бой Бен Гальдер (США) — Уильям Старкс (США) 19 ноября

«Бен Гальдер (США)» – «Уильям Старкс (США)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бен Гальдер (США) проведет 19-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Уильям Старкс (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 03:00 по московскому времени Бен Гальдер (США) и Уильям Старкс (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Бен Гальдер (США) и Уильям Старкс (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Бен Гальдер (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бен Гальдер (США) — Уильям Старкс (США):

победа Бен Гальдер (США) – 0, ничья – 0, победа Уильям Старкс (США) – 0

Прогноз на матч Бен Гальдер (США) – Уильям Старкс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Бен Гальдер (США) станет победителем боя. Если выиграет Уильям Старкс (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Бен Гальдер (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бен Гальдер (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бен Гальдер (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бен Гальдер (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бен Гальдер (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бен Гальдер (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бен Гальдер (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Уильям Старкс (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Уильям Старкс (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Уильям Старкс (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Уильям Старкс (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Уильям Старкс (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Бен Гальдер (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Бен Гальдер (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Бен Гальдер (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Бен Гальдер (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Бен Гальдер (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Уильям Старкс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Уильям Старкс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Уильям Старкс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Уильям Старкс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Уильям Старкс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Уильям Старкс (США) должен задуматься о своей обороне.

Бен Гальдер (США) – Уильям Старкс (США) 19.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Бен Гальдер (США) и Уильям Старкс (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Бен Гальдер (США) и Уильям Старкс (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Бен Гальдер (США) и Уильям Старкс (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Бен Гальдер (США) и Уильям Старкс (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Бен Гальдер (США) — Уильям Старкс (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бен Гальдер (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Бен Гальдер (США) — Уильям Старкс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Уильям Старкс (США).

Бен Гальдер (США)

Хотя Бен Гальдер (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Бен Гальдер (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Бен Гальдер (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Бен Гальдер (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Бен Гальдер (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Уильям Старкс (США)

Никаких высот Уильям Старкс (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Уильям Старкс (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Уильям Старкс (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Уильям Старкс (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Бен Гальдер (США) — Уильям Старкс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го ноября

В этом поединке Бен Гальдер (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Уильям Старкс (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Бен Гальдер (США) — Уильям Старкс (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Уильям Старкс (США) выиграет нокаутом.

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