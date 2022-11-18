Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.11.22)

Прогноз Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача (18.11.2022), ставки и коэффициенты

Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача (18 ноября), ставки и коэффициенты

18 ноября в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оливер Кроуфорд , а противостоять в этом поединке будет Ники Калиянда Пунача.



В 07:30 по Москве Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 18 ноября. Единственный раз Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Оливер Кроуфорд сейчас считается фаворитом.



Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Оливер Кроуфорд имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ники Калиянда Пунача. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Оливер Кроуфорд имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Оливер Кроуфорд

Оливер Кроуфорд, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Оливер Кроуфорд может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Оливер Кроуфорд входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Оливер Кроуфорд еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Оливер Кроуфорд сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Ники Калиянда Пунача

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ники Калиянда Пунача на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ники Калиянда Пунача демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ники Калиянда Пунача имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ники Калиянда Пунача намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ники Калиянда Пунача не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ники Калиянда Пунача будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ники Калиянда Пунача и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ники Калиянда Пунача умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача

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Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.11.22)

Оливер Кроуфорд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Оливер Кроуфорд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Оливер Кроуфорд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Оливер Кроуфорд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Оливер Кроуфорд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Оливер Кроуфорд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Оливер Кроуфорд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Оливер Кроуфорд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ники Калиянда Пунача

На этом турнире Ники Калиянда Пунача играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Ники Калиянда Пунача надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Ники Калиянда Пунача находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Ники Калиянда Пунача считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача: будет сделан акцент на атакующий теннис

Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Оливер Кроуфорд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ники Калиянда Пунача хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Оливер Кроуфорд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ники Калиянда Пунача умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Оливер Кроуфорд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ники Калиянда Пунача вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Оливер Кроуфорд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливер Кроуфорд — Ники Калиянда Пунача. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Оливер Кроуфорд и Ники Калиянда Пунача. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Оливер Кроуфорд и для Ники Калиянда Пунача, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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