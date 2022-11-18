Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.11.22)

Прогноз Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс (19-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс 19.11.2022

19.11.2022 в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Микава СеаХорсес примет соперника по национальному первенству Уцуномия Брекс.



В последней встрече баскетбольных клубов Микава СеаХорсес и Уцуномия Брекс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 19.11.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 09:05 по МСК.



Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:05 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Микава СеаХорсес и Уцуномия Брекс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 19.11.2022. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Уцуномия Брекс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Микава СеаХорсес, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Микава СеаХорсес

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Микава СеаХорсес, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Микава СеаХорсес отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Микава СеаХорсес также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Уцуномия Брекс

Прогресс баскетбольного клуба Уцуномия Брекс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Уцуномия Брекс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Уцуномия Брекс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс

На 19.11.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 09:05 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Микава СеаХорсес дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Уцуномия Брекс удалось одержать победу у себя дома.



Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.11.22)

Микава СеаХорсес

В этом сезоне баскетбольный клуб Микава СеаХорсес и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Микава СеаХорсес играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Уцуномия Брекс

Два года назад баскетбольный клуб Уцуномия Брекс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Уцуномия Брекс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс, который должен пройти 19.11.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:05 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Микава СеаХорсес в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Микава СеаХорсес проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Микава СеаХорсес позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Микава СеаХорсес играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Микава СеаХорсес сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Уцуномия Брекс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Уцуномия Брекс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Уцуномия Брекс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микава СеаХорсес — Уцуномия Брекс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Микава СеаХорсес был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Микава СеаХорсес вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Микава СеаХорсес практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Уцуномия Брекс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Уцуномия Брекс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-593256-dzhordzhiya-pinto-ameli-van-impe-prognoz-professionala-na-tennis-19-11-22/