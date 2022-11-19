Прогноз Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс (20-го ноября), ставки и коэффициенты

Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Японии (20.11.22)

20-го ноября 2022 года в 07:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Ниигата Альбирекс примет соперника по национальному первенству Гунма Крэйн Тандерс.



20-го ноября 2022 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Ниигата Альбирекс – Гунма Крэйн Тандерс, который начнется в 07:05 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Ниигата Альбирекс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Гунма Крэйн Тандерс. Данный поединок будет сыгран 20-го ноября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 07:05. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Гунма Крэйн Тандерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Ниигата Альбирекс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Ниигата Альбирекс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Ниигата Альбирекс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Гунма Крэйн Тандерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Гунма Крэйн Тандерс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс, запланированного на 20-го ноября 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 07:05 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Ниигата Альбирекс и Гунма Крэйн Тандерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Ниигата Альбирекс.



Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс. Прогноз, ставки на матч(20.11.22)

Ниигата Альбирекс

В последние годы Ниигата Альбирекс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Ниигата Альбирекс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Гунма Крэйн Тандерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 20-го ноября 2022 года, и в его рамках состоится поединок Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Ниигата Альбирекс — Гунма Крэйн Тандерс: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Ниигата Альбирекс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Ниигата Альбирекс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Гунма Крэйн Тандерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Ниигата Альбирекс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Ниигата Альбирекс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Гунма Крэйн Тандерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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