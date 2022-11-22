Прогноз Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее (22-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.11.22)

22-го ноября 2022 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Вик/Пурцеладзе , а противостоять в этом поединке будет Йеонг/Лее.



Ван Вик/Пурцеладзе сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22-го ноября 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Йеонг/Лее. По Москве данный поединок начнется в 15:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Йеонг/Лее, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го ноября 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ван Вик/Пурцеладзе имеет на своем счету три победы, Йеонг/Лее может похвастаться четырьмя.

Ван Вик/Пурцеладзе

В большинстве своих выигранных поединков Ван Вик/Пурцеладзе берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Ван Вик/Пурцеладзе с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Ван Вик/Пурцеладзе сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Ван Вик/Пурцеладзе также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Йеонг/Лее

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Йеонг/Леев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Йеонг/Лее играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Йеонг/Лее держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Йеонг/Лее демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Йеонг/Лее находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее впервые будут встречаться между собой. Если Ван Вик/Пурцеладзе уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Йеонг/Лее пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ван Вик/Пурцеладзе демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ван Вик/Пурцеладзе – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее. Прогноз, ставки на матч(22.11.22)

Ван Вик/Пурцеладзе

Несмотря на внушительный возраст, Ван Вик/Пурцеладзе демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ван Вик/Пурцеладзе гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ван Вик/Пурцеладзе обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ван Вик/Пурцеладзе снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ван Вик/Пурцеладзе может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Йеонг/Лее

На этом турнире Йеонг/Лее играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Йеонг/Лее какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Йеонг/Лее уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Йеонг/Лее много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Йеонг/Лее сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Йеонг/Лее не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ван Вик/Пурцеладзе сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Йеонг/Лее имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ван Вик/Пурцеладзе – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Вик/Пурцеладзе — Йеонг/Лее. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ван Вик/Пурцеладзе и Йеонг/Лее.



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