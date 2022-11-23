Прогноз Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (24.11.2022), ставки и коэффициенты

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Прогноз, ставки на матч (24.11.22)

24-го ноября в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс примет соперника по национальному первенству Аппалачи Стэйт Маунтейнирз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 24-го ноября предстоит поединок против БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. По московскому времени начало игры будет в 03:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз:

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Восточный Теннесси Стэйт Буканирс и Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 24-го ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Восточный Теннесси Стэйт Буканирс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Восточный Теннесси Стэйт Буканирс занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз, который организаторы собираются провести 24-го ноября. По московскому времени начало данной игры будет в 03:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс.



Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (24-го ноября), ставки и коэффициенты

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс

В последние годы Восточный Теннесси Стэйт Буканирс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 24-го ноября, и в его рамках состоится поединок Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточный Теннесси Стэйт Буканирс — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-627947-mettyu-kristofer-romios-aleks-bolt-prognoz-professionala-na-match-23-11-22/