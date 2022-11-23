Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.11.22)

Прогноз Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед (24.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед 24-го ноября 2022 года

24-го ноября 2022 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аунчиса Шанта , а противостоять в этом поединке будет Пуннин Ковапитуктед.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24-го ноября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 03:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Аунчиса Шанта, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 24-го ноября 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 03:30 по Москве, пока не начался поединок. Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Аунчиса Шанта

Аунчиса Шанта отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Аунчиса Шанта проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Аунчиса Шанта проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Аунчиса Шанта играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Аунчиса Шанта больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Пуннин Ковапитуктед

Пуннин Ковапитуктед имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Пуннин Ковапитуктед уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Пуннин Ковапитуктед умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Пуннин Ковапитуктед обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Пуннин Ковапитуктед проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.11.22)

Аунчиса Шанта

Несмотря на внушительный возраст, Аунчиса Шанта демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аунчиса Шанта гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аунчиса Шанта обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аунчиса Шанта снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аунчиса Шанта может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Пуннин Ковапитуктед

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Пуннин Ковапитуктед хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Пуннин Ковапитуктед никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Пуннин Ковапитуктед сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Пуннин Ковапитуктед всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аунчиса Шанта, и Пуннин Ковапитуктед неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед: ставим на двойные ошибки

Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аунчиса Шанта имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пуннин Ковапитуктед хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аунчиса Шанта. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пуннин Ковапитуктед умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аунчиса Шанта довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пуннин Ковапитуктед вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аунчиса Шанта.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аунчиса Шанта — Пуннин Ковапитуктед. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Аунчиса Шанта и Пуннин Ковапитуктед.



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