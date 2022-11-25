Прогноз на бой Дмитрий Шпенет (Рос) — Кирилл Гудилин (Рос) 25.11.2022

«Дмитрий Шпенет (Рос)» – «Кирилл Гудилин (Рос)». 25.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дмитрий Шпенет (Рос) проведет 25 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кирилл Гудилин (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 25 ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дмитрий Шпенет (Рос) — Кирилл Гудилин (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 20:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Шпенет (Рос) — Кирилл Гудилин (Рос):

победа Дмитрий Шпенет (Рос) – 0, ничья – 0, победа Кирилл Гудилин (Рос) – 0

Прогноз на матч Дмитрий Шпенет (Рос) – Кирилл Гудилин (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 25 ноября :

Букмекерские конторы на бой Дмитрий Шпенет (Рос) — Кирилл Гудилин (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Дмитрий Шпенет (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Дмитрий Шпенет (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Дмитрий Шпенет (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Дмитрий Шпенет (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Дмитрий Шпенет (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Кирилл Гудилин (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кирилл Гудилин (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кирилл Гудилин (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кирилл Гудилин (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кирилл Гудилин (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Дмитрий Шпенет (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Дмитрий Шпенет (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Дмитрий Шпенет (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Дмитрий Шпенет (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Дмитрий Шпенет (Рос) валится с ног. К тому же, Дмитрий Шпенет (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Дмитрий Шпенет (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Кирилл Гудилин (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кирилл Гудилин (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кирилл Гудилин (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кирилл Гудилин (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кирилл Гудилин (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кирилл Гудилин (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Дмитрий Шпенет (Рос) – Кирилл Гудилин (Рос) 25.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дмитрий Шпенет (Рос) и Кирилл Гудилин (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дмитрий Шпенет (Рос) и Кирилл Гудилин (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дмитрий Шпенет (Рос) и Кирилл Гудилин (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дмитрий Шпенет (Рос) и Кирилл Гудилин (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дмитрий Шпенет (Рос) и Кирилл Гудилин (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дмитрий Шпенет (Рос) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Дмитрий Шпенет (Рос) — Кирилл Гудилин (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кирилл Гудилин (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Дмитрий Шпенет (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Дмитрий Шпенет (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Дмитрий Шпенет (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Дмитрий Шпенет (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Дмитрий Шпенет (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Дмитрий Шпенет (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Кирилл Гудилин (Рос)

В данный момент Кирилл Гудилин (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кирилл Гудилин (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кирилл Гудилин (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кирилл Гудилин (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Дмитрий Шпенет (Рос) — Кирилл Гудилин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 25 ноября

Вряд ли Дмитрий Шпенет (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Кирилл Гудилин (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Дмитрий Шпенет (Рос) легко справится с таким соперником, как Кирилл Гудилин (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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