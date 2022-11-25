Прогноз на бой Магомед Чурчаев (Рос) — Никита Иванов (Рос) 25-го ноября

«Магомед Чурчаев (Рос)» – «Никита Иванов (Рос)». 25.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го ноября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Магомед Чурчаев (Рос) — Никита Иванов (Рос). На ринге его участники появятся в 21:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Магомед Чурчаев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Магомед Чурчаев (Рос) — Никита Иванов (Рос) пройдет 25-го ноября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 21:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Магомед Чурчаев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Никита Иванов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомед Чурчаев (Рос) — Никита Иванов (Рос):

победа Магомед Чурчаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Никита Иванов (Рос) – 0

Прогноз на матч Магомед Чурчаев (Рос) – Никита Иванов (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 25-го ноября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Магомед Чурчаев (Рос) не очень выгодно, а вот Никита Иванов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Магомед Чурчаев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Магомед Чурчаев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Магомед Чурчаев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Магомед Чурчаев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Магомед Чурчаев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Никита Иванов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Никита Иванов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Никита Иванов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Никита Иванов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Никита Иванов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Магомед Чурчаев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Магомед Чурчаев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Магомед Чурчаев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Магомед Чурчаев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Магомед Чурчаев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Никита Иванов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Никита Иванов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Никита Иванов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Никита Иванов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Никита Иванов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Никита Иванов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Никита Иванов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Магомед Чурчаев (Рос) – Никита Иванов (Рос) 25.11.22

Появление на ринге таких бойцов, как Магомед Чурчаев (Рос) и Никита Иванов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Магомед Чурчаев (Рос) и Никита Иванов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Магомед Чурчаев (Рос) и Никита Иванов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Магомед Чурчаев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Никита Иванов (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Магомед Чурчаев (Рос) — Никита Иванов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Никита Иванов (Рос).

Магомед Чурчаев (Рос)

Магомед Чурчаев (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Магомед Чурчаев (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Магомед Чурчаев (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Магомед Чурчаев (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Магомед Чурчаев (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Никита Иванов (Рос)

В данный момент Никита Иванов (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Никита Иванов (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Никита Иванов (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Никита Иванов (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Магомед Чурчаев (Рос) — Никита Иванов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 25-го ноября 2022 года

В этом поединке Магомед Чурчаев (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Никита Иванов (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Магомед Чурчаев (Рос) и Никита Иванов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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