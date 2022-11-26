Прогноз на бой Гарлем Еубанк (Вел) — Том Фаррелл (Анг) 26.11.2022

«Гарлем Еубанк (Вел)» – «Том Фаррелл (Анг)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Гарлем Еубанк (Вел) проведет 26-го ноября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Том Фаррелл (Анг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Гарлем Еубанк (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26-го ноября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Том Фаррелл (Анг), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарлем Еубанк (Вел) — Том Фаррелл (Анг):

победа Гарлем Еубанк (Вел) – 1.076, ничья – 34, победа Том Фаррелл (Анг) – 8

Прогноз на матч Гарлем Еубанк (Вел) – Том Фаррелл (Анг) Бои, титульный бой, 26-го ноября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Гарлем Еубанк (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.076. А котировка на то, что Том Фаррелл (Анг) будет сильнее повысилась до 8.

История личных встреч

В профессиональной карьере Гарлем Еубанк (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Гарлем Еубанк (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Гарлем Еубанк (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Гарлем Еубанк (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Гарлем Еубанк (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Гарлем Еубанк (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Том Фаррелл (Анг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Том Фаррелл (Анг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Том Фаррелл (Анг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Том Фаррелл (Анг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Том Фаррелл (Анг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Гарлем Еубанк (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гарлем Еубанк (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гарлем Еубанк (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гарлем Еубанк (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гарлем Еубанк (Вел) валится с ног. К тому же, Гарлем Еубанк (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гарлем Еубанк (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Том Фаррелл (Анг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Том Фаррелл (Анг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Том Фаррелл (Анг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Том Фаррелл (Анг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Том Фаррелл (Анг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Том Фаррелл (Анг) должен задуматься о своей обороне.

Гарлем Еубанк (Вел) – Том Фаррелл (Анг) 26.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Гарлем Еубанк (Вел) и Том Фаррелл (Анг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Гарлем Еубанк (Вел) и Том Фаррелл (Анг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Гарлем Еубанк (Вел) и Том Фаррелл (Анг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Гарлем Еубанк (Вел) и Том Фаррелл (Анг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Гарлем Еубанк (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Том Фаррелл (Анг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Гарлем Еубанк (Вел).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Гарлем Еубанк (Вел) и Том Фаррелл (Анг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Том Фаррелл (Анг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Гарлем Еубанк (Вел)

Гарлем Еубанк (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Гарлем Еубанк (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Гарлем Еубанк (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Гарлем Еубанк (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Гарлем Еубанк (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Том Фаррелл (Анг)

Прошлый бой Том Фаррелл (Анг) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Том Фаррелл (Анг) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Том Фаррелл (Анг) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Том Фаррелл (Анг) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Гарлем Еубанк (Вел) — Том Фаррелл (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го ноября 2022 года

Никто не сомневается, что Гарлем Еубанк (Вел) намного сильнее, чем Том Фаррелл (Анг), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Гарлем Еубанк (Вел) — Том Фаррелл (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Гарлем Еубанк (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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