Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес: команды сделают акцент на атаку

Прогноз Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес (25 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес 25 ноября

25 ноября в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Олимпико Ла Банда примет соперника по национальному первенству Регатас Коррьентес.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Олимпико Ла Банда – Регатас Коррьентес, запланированный на 25 ноября. Баскетболисты появятся на площадке в 03:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Регатас Коррьентес, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес назначен на 25 ноября, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Олимпико Ла Банда

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Олимпико Ла Банда придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Регатас Коррьентес

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Регатас Коррьентес потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Регатас Коррьентес сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Регатас Коррьентес не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Олимпико Ла Банда собираются 25 ноября активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Регатас Коррьентес. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 03:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес 25 ноября

Олимпико Ла Банда

В этом сезоне баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Регатас Коррьентес

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Регатас Коррьентес становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Регатас Коррьентес уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Регатас Коррьентес сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес, который должен пройти 25 ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Олимпико Ла Банда показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Олимпико Ла Банда и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Регатас Коррьентес полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Регатас Коррьентес может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Регатас Коррьентес выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Олимпико Ла Банда — Регатас Коррьентес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Олимпико Ла Банда совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Регатас Коррьентес сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Регатас Коррьентес идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-628346-klivlend-kavalers-lic-mayami-hit-savage-prognoz-specialista-24-11-22/