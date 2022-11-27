Прогноз на бой Денис Беринчик (Укр) — Айвен Менди (Фра) 27.11.2022

«Денис Беринчик (Укр)» – «Айвен Менди (Фра)». 27.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 27 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Денис Беринчик (Укр) — Айвен Менди (Фра). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Денис Беринчик (Укр) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Денис Беринчик (Укр) — Айвен Менди (Фра) пройдет 27 ноября, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Денис Беринчик (Укр) имеет две победы нокаутом, а Айвен Менди (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денис Беринчик (Укр) — Айвен Менди (Фра):

победа Денис Беринчик (Укр) – 1.12, ничья – 21, победа Айвен Менди (Фра) – 5.9

Прогноз на матч Денис Беринчик (Укр) – Айвен Менди (Фра) Бои, титульный бой, 27 ноября :

Букмекерские конторы на бой Денис Беринчик (Укр) — Айвен Менди (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.12 и 5.9.

История личных встреч

На данный момент Денис Беринчик (Укр) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Денис Беринчик (Укр) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Денис Беринчик (Укр) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Денис Беринчик (Укр) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Айвен Менди (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Айвен Менди (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Айвен Менди (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Айвен Менди (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Айвен Менди (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Денис Беринчик (Укр) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Денис Беринчик (Укр) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Денис Беринчик (Укр) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Денис Беринчик (Укр) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Айвен Менди (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Айвен Менди (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Айвен Менди (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Айвен Менди (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Айвен Менди (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Айвен Менди (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Айвен Менди (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Денис Беринчик (Укр) – Айвен Менди (Фра) 27.11.22

Появление на ринге таких бойцов, как Денис Беринчик (Укр) и Айвен Менди (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Денис Беринчик (Укр) и Айвен Менди (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Денис Беринчик (Укр) и Айвен Менди (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Денис Беринчик (Укр) и Айвен Менди (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Денис Беринчик (Укр) и Айвен Менди (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Денис Беринчик (Укр) — Айвен Менди (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Денис Беринчик (Укр) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Денис Беринчик (Укр) в данный момент сильнее, нежели Айвен Менди (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Денис Беринчик (Укр)

Денис Беринчик (Укр) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Денис Беринчик (Укр) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Денис Беринчик (Укр) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Денис Беринчик (Укр) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Денис Беринчик (Укр) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Айвен Менди (Фра)

На данный момент Айвен Менди (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Айвен Менди (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Айвен Менди (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Айвен Менди (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Айвен Менди (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Денис Беринчик (Укр) — Айвен Менди (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 27 ноября

Спортивные эксперты считают, что Денис Беринчик (Укр) сейчас намного сильнее, чем Айвен Менди (Фра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Денис Беринчик (Укр) и Айвен Менди (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Денис Беринчик (Укр) выиграет с помощью нокаута.

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