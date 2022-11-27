Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен). Прогноз, ставки на матч(27.11.22)

Прогноз Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен) (27.11.2022), ставки и коэффициенты

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен) (27.11.2022), ставки и коэффициенты

27.11.2022 в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) примет соперника по национальному первенству Бостон Колледж (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) – Бостон Колледж (жен) запланирован только на 27.11.2022, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 00:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен):

Принципиальный баскетбольный поединок Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен) назначен на 27.11.2022, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 00:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Бостон Колледж (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Бостон Колледж (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Бостон Колледж (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Вплоть до 27.11.2022 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен). А так как начало встречи в 00:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен). Прогноз, ставки на матч(27.11.22)

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Бостон Колледж (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Бостон Колледж (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бостон Колледж (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен), который должен пройти 27.11.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бостон Колледж (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бостон Колледж (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Бостон Колледж (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бостон Колледж (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бостон Колледж (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бостон Колледж (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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