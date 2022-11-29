Прогноз Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия (29-го ноября), ставки и коэффициенты

Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия. Прогноз, ставки на матч (29.11.22)

29-го ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта , а противостоять в этом поединке будет Мансилла Диез/Эчеверрия.



Так как Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мансилла Диез/Эчеверрия, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 29-го ноября. Но, доказать обратное Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия:

Теннисный поединок Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия запланирован организаторами турнира на 29-го ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта имеет три победы при одном поражении.

Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта

Болельщики ожидали, что на этом турнире Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Мансилла Диез/Эчеверрия

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мансилла Диез/Эчеверрия еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мансилла Диез/Эчеверрия постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мансилла Диез/Эчеверрия пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мансилла Диез/Эчеверрия не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мансилла Диез/Эчеверрия не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия. Прогноз, ставки на матч(29.11.22)

Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта

На этом турнире именно Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Мансилла Диез/Эчеверрия

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мансилла Диез/Эчеверрия хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мансилла Диез/Эчеверрия никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мансилла Диез/Эчеверрия сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мансилла Диез/Эчеверрия всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мансилла Диез/Эчеверрия относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мансилла Диез/Эчеверрия проводит второй или третий матч. А вот Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта — Мансилла Диез/Эчеверрия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Аррибас Гутьеррес/Паскуаль де Зулуэта и Мансилла Диез/Эчеверрия.



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