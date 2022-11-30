Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.12.22)

Прогноз Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю (01-го декабря), ставки и коэффициенты

Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю (01-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

01-го декабря 2022 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA G-лига, в котором на своей площадке местный клуб Агуа Калиэнте Клипперз примет соперника по национальному первенству Оклахома Сити Блю.



Главный тренер баскетбольного клуба Агуа Калиэнте Клипперз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 01-го декабря 2022 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Оклахома Сити Блю. Игра, которая начнется в 06:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю:

Баскетбольный поединок Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю состоится 01-го декабря 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 06:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Агуа Калиэнте Клипперз, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Агуа Калиэнте Клипперз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Агуа Калиэнте Клипперз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Агуа Калиэнте Клипперз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Агуа Калиэнте Клипперз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Оклахома Сити Блю

Президент баскетбольного клуба Оклахома Сити Блю ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Оклахома Сити Блю сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NBA G-лига, Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю

На 01-го декабря 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 06:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Агуа Калиэнте Клипперз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Оклахома Сити Блю удалось одержать победу у себя дома.



Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.12.22)

Агуа Калиэнте Клипперз

В последние годы Агуа Калиэнте Клипперз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Агуа Калиэнте Клипперз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Оклахома Сити Блю

В прошлом месяце баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю, который должен пройти 01-го декабря 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Агуа Калиэнте Клипперз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Агуа Калиэнте Клипперз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Агуа Калиэнте Клипперз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Агуа Калиэнте Клипперз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Агуа Калиэнте Клипперз сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агуа Калиэнте Клипперз — Оклахома Сити Блю. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Агуа Калиэнте Клипперз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Агуа Калиэнте Клипперз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Агуа Калиэнте Клипперз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Оклахома Сити Блю не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Оклахома Сити Блю уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Оклахома Сити Блю очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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