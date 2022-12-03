Прогноз на бой Трой Уильямсон (Вел) — Джош Келли (Вел) 03.12.2022

«Трой Уильямсон (Вел)» – «Джош Келли (Вел)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Трой Уильямсон (Вел) — Джош Келли (Вел) на 03 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Трой Уильямсон (Вел) и Джош Келли (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Сейчас Трой Уильямсон (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джош Келли (Вел), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Трой Уильямсон (Вел) — Джош Келли (Вел):

победа Трой Уильямсон (Вел) – 1.88, ничья – 18, победа Джош Келли (Вел) – 1.995

Прогноз на матч Трой Уильямсон (Вел) – Джош Келли (Вел) Бои, титульный бой, 03 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Трой Уильямсон (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.88. А котировка на то, что Джош Келли (Вел) будет сильнее повысилась до 1.995.

История личных встреч

В свои 32 года Трой Уильямсон (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Трой Уильямсон (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Трой Уильямсон (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Трой Уильямсон (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Трой Уильямсон (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Джош Келли (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джош Келли (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джош Келли (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джош Келли (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джош Келли (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Трой Уильямсон (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Трой Уильямсон (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Трой Уильямсон (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Трой Уильямсон (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Трой Уильямсон (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Трой Уильямсон (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Джош Келли (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джош Келли (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джош Келли (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джош Келли (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Трой Уильямсон (Вел) – Джош Келли (Вел) 03.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Трой Уильямсон (Вел) и Джош Келли (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Трой Уильямсон (Вел) и Джош Келли (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Трой Уильямсон (Вел) и Джош Келли (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Трой Уильямсон (Вел) и Джош Келли (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Трой Уильямсон (Вел) и Джош Келли (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Трой Уильямсон (Вел) — Джош Келли (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Трой Уильямсон (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Трой Уильямсон (Вел) в данный момент сильнее, нежели Джош Келли (Вел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Трой Уильямсон (Вел)

Несмотря на то, что Трой Уильямсон (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Трой Уильямсон (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Трой Уильямсон (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Трой Уильямсон (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джош Келли (Вел)

На сегодняшний день Джош Келли (Вел) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джош Келли (Вел) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джош Келли (Вел) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джош Келли (Вел) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Трой Уильямсон (Вел) — Джош Келли (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 03 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Трой Уильямсон (Вел) — Джош Келли (Вел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Трой Уильямсон (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Трой Уильямсон (Вел) и Джош Келли (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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