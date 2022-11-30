Прогноз на бой Аллисия Хеллен Родригес (Бра) — Джанет Тодд (США) 03.12.2022

«Аллисия Хеллен Родригес (Бра)» – «Джанет Тодд (США)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03-го декабря 2022 года состоится интересный поединок Аллисия Хеллен Родригес (Бра) — Джанет Тодд (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 03-го декабря 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Аллисия Хеллен Родригес (Бра) — Джанет Тодд (США). По Москве начало данного поединка будет в 06:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аллисия Хеллен Родригес (Бра) — Джанет Тодд (США):

победа Аллисия Хеллен Родригес (Бра) – 0, ничья – 0, победа Джанет Тодд (США) – 0

Прогноз на матч Аллисия Хеллен Родригес (Бра) – Джанет Тодд (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Аллисия Хеллен Родригес (Бра) — Джанет Тодд (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Аллисия Хеллен Родригес (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Аллисия Хеллен Родригес (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Аллисия Хеллен Родригес (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Аллисия Хеллен Родригес (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джанет Тодд (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джанет Тодд (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джанет Тодд (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джанет Тодд (США) должен быть в хорошей физической форме. Джанет Тодд (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Аллисия Хеллен Родригес (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Аллисия Хеллен Родригес (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Аллисия Хеллен Родригес (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Джанет Тодд (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джанет Тодд (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джанет Тодд (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джанет Тодд (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Аллисия Хеллен Родригес (Бра) – Джанет Тодд (США) 03.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Аллисия Хеллен Родригес (Бра) и Джанет Тодд (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аллисия Хеллен Родригес (Бра) и Джанет Тодд (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Аллисия Хеллен Родригес (Бра) и Джанет Тодд (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Аллисия Хеллен Родригес (Бра) и Джанет Тодд (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Аллисия Хеллен Родригес (Бра) и Джанет Тодд (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Аллисия Хеллен Родригес (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Джанет Тодд (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Аллисия Хеллен Родригес (Бра) в данный момент сильнее, нежели Джанет Тодд (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Аллисия Хеллен Родригес (Бра)

Как бы Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Аллисия Хеллен Родригес (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Аллисия Хеллен Родригес (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Аллисия Хеллен Родригес (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Джанет Тодд (США)

Джанет Тодд (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джанет Тодд (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джанет Тодд (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джанет Тодд (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джанет Тодд (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Аллисия Хеллен Родригес (Бра) — Джанет Тодд (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го декабря 2022 года

В этом поединке Аллисия Хеллен Родригес (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джанет Тодд (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Аллисия Хеллен Родригес (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Джанет Тодд (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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