Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.22)

Прогноз Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн) (02.12.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн) 02 декабря

02 декабря в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) примет соперника по национальному первенству Мэриленд Террапинз (жeн).



02 декабря состоится баскетбольный матч Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) – Мэриленд Террапинз (жeн), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 02:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн):

В 02:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) и Мэриленд Террапинз (жeн). Организаторы турнира собираются провести данную игру 02 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз (жeн). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Мэриленд Террапинз (жeн)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз (жeн) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн)

На 02 декабря в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Мэриленд Террапинз (жeн) удалось одержать победу у себя дома.



Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.22)

Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Мэриленд Террапинз (жeн)

Два года назад баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02 декабря сыграет матч против БК Мэриленд Террапинз (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Мэриленд Террапинз (жeн) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) — Мэриленд Террапинз (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Мэриленд Террапинз (жeн) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз (жeн) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-631775-alftanes-hamar-prognoz-professionala-01-12-22/