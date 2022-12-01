Прогноз на бой Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра) 03 декабря

«Рональд Парадайзер (Свк)» – «Фелипе Да Сильва Майя (Бра)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра) на 03-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рональд Парадайзер (Свк) и Фелипе Да Сильва Майя (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Стало известно, что именно 03-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра):

победа Рональд Парадайзер (Свк) – 0, ничья – 0, победа Фелипе Да Сильва Майя (Бра) – 0

Прогноз на матч Рональд Парадайзер (Свк) – Фелипе Да Сильва Майя (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Рональд Парадайзер (Свк) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Рональд Парадайзер (Свк) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Рональд Парадайзер (Свк) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Рональд Парадайзер (Свк) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Рональд Парадайзер (Свк) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Рональд Парадайзер (Свк) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Рональд Парадайзер (Свк) может и не устоять на ногах.

Фелипе Да Сильва Майя (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Фелипе Да Сильва Майя (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Фелипе Да Сильва Майя (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Фелипе Да Сильва Майя (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Фелипе Да Сильва Майя (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Рональд Парадайзер (Свк) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Рональд Парадайзер (Свк) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Рональд Парадайзер (Свк) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Рональд Парадайзер (Свк) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Рональд Парадайзер (Свк) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Рональд Парадайзер (Свк) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Фелипе Да Сильва Майя (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Фелипе Да Сильва Майя (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Фелипе Да Сильва Майя (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Фелипе Да Сильва Майя (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Фелипе Да Сильва Майя (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Фелипе Да Сильва Майя (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Фелипе Да Сильва Майя (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рональд Парадайзер (Свк) – Фелипе Да Сильва Майя (Бра) 03.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Рональд Парадайзер (Свк) и Фелипе Да Сильва Майя (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рональд Парадайзер (Свк) и Фелипе Да Сильва Майя (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Фелипе Да Сильва Майя (Бра) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рональд Парадайзер (Свк) и Фелипе Да Сильва Майя (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Фелипе Да Сильва Майя (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рональд Парадайзер (Свк)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Рональд Парадайзер (Свк) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Рональд Парадайзер (Свк) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Рональд Парадайзер (Свк) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Рональд Парадайзер (Свк) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Фелипе Да Сильва Майя (Бра)

В своей карьере Фелипе Да Сильва Майя (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Фелипе Да Сильва Майя (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Фелипе Да Сильва Майя (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Фелипе Да Сильва Майя (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рональд Парадайзер (Свк) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рональд Парадайзер (Свк) — Фелипе Да Сильва Майя (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рональд Парадайзер (Свк) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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