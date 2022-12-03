Прогноз Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия (03-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.12.22)

03.12.2022 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марк Уайтхаус , а противостоять в этом поединке будет Джон Эчеверрия.



Так как Марк Уайтхаус в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Джон Эчеверрия, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 03.12.2022. Но, доказать обратное Марк Уайтхаус все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 03.12.2022 встречаются Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Марк Уайтхаус является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Марк Уайтхаус

В этом сезоне Марк Уайтхаус показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Марк Уайтхаус играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Марк Уайтхаус умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Марк Уайтхаус и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Марк Уайтхаус будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Марк Уайтхаус чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Джон Эчеверрия

На этом турнире Джон Эчеверрия играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джон Эчеверрия все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джон Эчеверрия не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джон Эчеверрия уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джон Эчеверрия на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джон Эчеверрия пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия (03.12.2022), ставки и коэффициенты

Марк Уайтхаус

Несмотря на внушительный возраст, Марк Уайтхаус демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Марк Уайтхаус гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Марк Уайтхаус обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Марк Уайтхаус снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Марк Уайтхаус может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джон Эчеверрия

В этом сезоне Джон Эчеверрия действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Джон Эчеверрия обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Джон Эчеверрия не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Джон Эчеверрия не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Джон Эчеверрия имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марк Уайтхаус имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джон Эчеверрия в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марк Уайтхаус превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джон Эчеверрия сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марк Уайтхаус гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марк Уайтхаус — Джон Эчеверрия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марк Уайтхаус и Джон Эчеверрия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марк Уайтхаус, и Джон Эчеверрия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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