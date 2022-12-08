Прогноз на бой Паоло Анастази (Ита) — Полин Бегай (Фра) 08.12.2022

«Паоло Анастази (Ита)» – «Полин Бегай (Фра)». 08.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Паоло Анастази (Ита) — Полин Бегай (Фра). На ринге его участники появятся в 22:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Паоло Анастази (Ита) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Паоло Анастази (Ита) — Полин Бегай (Фра) пройдет 08 декабря, и можно не сомневаться, что в 22:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Паоло Анастази (Ита) имеет две победы нокаутом, а Полин Бегай (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Паоло Анастази (Ита) — Полин Бегай (Фра):

победа Паоло Анастази (Ита) – 2.76, ничья – 55, победа Полин Бегай (Фра) – 1.44

Прогноз на матч Паоло Анастази (Ита) – Полин Бегай (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 декабря :

Так как Паоло Анастази (Ита) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.76. В то же время Полин Бегай (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.44.

История личных встреч

В свои 32 года Паоло Анастази (Ита) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Паоло Анастази (Ита) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Паоло Анастази (Ита) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Паоло Анастази (Ита) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Паоло Анастази (Ита) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Полин Бегай (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Полин Бегай (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Полин Бегай (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Полин Бегай (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Полин Бегай (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Паоло Анастази (Ита) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Паоло Анастази (Ита) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Паоло Анастази (Ита) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Паоло Анастази (Ита) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Паоло Анастази (Ита) валится с ног. К тому же, Паоло Анастази (Ита) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Паоло Анастази (Ита) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Полин Бегай (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Полин Бегай (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Полин Бегай (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Полин Бегай (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Полин Бегай (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Полин Бегай (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Паоло Анастази (Ита) – Полин Бегай (Фра) 08.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Паоло Анастази (Ита) и Полин Бегай (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Паоло Анастази (Ита) и Полин Бегай (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Паоло Анастази (Ита) и Полин Бегай (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Паоло Анастази (Ита) и Полин Бегай (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Паоло Анастази (Ита) сейчас находится на пике формы, так что Полин Бегай (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Паоло Анастази (Ита).

На чемпионский бой Паоло Анастази (Ита) — Полин Бегай (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Полин Бегай (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Паоло Анастази (Ита)

В своей профессиональной карьере Паоло Анастази (Ита) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Паоло Анастази (Ита) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Паоло Анастази (Ита) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Паоло Анастази (Ита) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Паоло Анастази (Ита) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Полин Бегай (Фра)

Полин Бегай (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Полин Бегай (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Полин Бегай (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Полин Бегай (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Полин Бегай (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Паоло Анастази (Ита) — Полин Бегай (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Паоло Анастази (Ита) — Полин Бегай (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Паоло Анастази (Ита), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Паоло Анастази (Ита) и Полин Бегай (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat4-600754-hpk-zhen-arktik-volley-zhen-prognoz-specialista-na-voleybol-07-12-22/

http://rockaluga.ru/cat1-852236-prognoz-na-match-sk-sharlottenburg-berlin-berliner-07-12-22/