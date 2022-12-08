Прогноз на бой Влад Гуцу (Фра) — Марсио Мартинс (Бра) 08-го декабря

«Влад Гуцу (Фра)» – «Марсио Мартинс (Бра)». 08.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Влад Гуцу (Фра) — Марсио Мартинс (Бра). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Влад Гуцу (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 20:00 по московскому времени Влад Гуцу (Фра) и Марсио Мартинс (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Влад Гуцу (Фра) и Марсио Мартинс (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Влад Гуцу (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Влад Гуцу (Фра) — Марсио Мартинс (Бра):

победа Влад Гуцу (Фра) – 0, ничья – 0, победа Марсио Мартинс (Бра) – 0

Прогноз на матч Влад Гуцу (Фра) – Марсио Мартинс (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Влад Гуцу (Фра) не очень выгодно, а вот Марсио Мартинс (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Влад Гуцу (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Влад Гуцу (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Влад Гуцу (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Влад Гуцу (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Марсио Мартинс (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марсио Мартинс (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марсио Мартинс (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марсио Мартинс (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марсио Мартинс (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Влад Гуцу (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Влад Гуцу (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Влад Гуцу (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Влад Гуцу (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Влад Гуцу (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Влад Гуцу (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Марсио Мартинс (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Марсио Мартинс (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Марсио Мартинс (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Марсио Мартинс (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Влад Гуцу (Фра) – Марсио Мартинс (Бра) 08.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Влад Гуцу (Фра) и Марсио Мартинс (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Влад Гуцу (Фра) и Марсио Мартинс (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Влад Гуцу (Фра) и Марсио Мартинс (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Влад Гуцу (Фра) и Марсио Мартинс (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Влад Гуцу (Фра) — Марсио Мартинс (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Влад Гуцу (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Влад Гуцу (Фра) — Марсио Мартинс (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Марсио Мартинс (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Влад Гуцу (Фра)

Свою самую выдающуюся победу Влад Гуцу (Фра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Влад Гуцу (Фра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Влад Гуцу (Фра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Влад Гуцу (Фра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Влад Гуцу (Фра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Марсио Мартинс (Бра)

В данный момент Марсио Мартинс (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Марсио Мартинс (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Марсио Мартинс (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Марсио Мартинс (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Влад Гуцу (Фра) — Марсио Мартинс (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го декабря

Так как Влад Гуцу (Фра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марсио Мартинс (Бра).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Влад Гуцу (Фра) и Марсио Мартинс (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Влад Гуцу (Фра) выиграет с помощью нокаута.

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