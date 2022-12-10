Прогноз на бой Ричи Миранда (США) — Джеймс Уилсон (США) 10-го декабря 2022 года

«Ричи Миранда (США)» – «Джеймс Уилсон (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 10-го декабря должен состояться бой Ричи Миранда (США) — Джеймс Уилсон (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ричи Миранда (США) и Джеймс Уилсон (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 04:00 по московскому времени Ричи Миранда (США) и Джеймс Уилсон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ричи Миранда (США) и Джеймс Уилсон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ричи Миранда (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ричи Миранда (США) — Джеймс Уилсон (США):

победа Ричи Миранда (США) – 1.51, ничья – 50, победа Джеймс Уилсон (США) – 2.558

Прогноз на матч Ричи Миранда (США) – Джеймс Уилсон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря :

По коэффициенту 1.51 ставить на то, что выиграет Ричи Миранда (США) не очень выгодно, а вот Джеймс Уилсон (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.558.

История личных встреч

На данный момент Ричи Миранда (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ричи Миранда (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ричи Миранда (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ричи Миранда (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джеймс Уилсон (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джеймс Уилсон (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джеймс Уилсон (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джеймс Уилсон (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джеймс Уилсон (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Ричи Миранда (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ричи Миранда (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ричи Миранда (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ричи Миранда (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ричи Миранда (США) валится с ног. К тому же, Ричи Миранда (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ричи Миранда (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Джеймс Уилсон (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джеймс Уилсон (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джеймс Уилсон (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джеймс Уилсон (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ричи Миранда (США) – Джеймс Уилсон (США) 10.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ричи Миранда (США) и Джеймс Уилсон (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ричи Миранда (США) и Джеймс Уилсон (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ричи Миранда (США) сейчас находится на пике формы, так что Джеймс Уилсон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ричи Миранда (США).

Титульный бой Ричи Миранда (США) — Джеймс Уилсон (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джеймс Уилсон (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ричи Миранда (США)

Несмотря на то, что Ричи Миранда (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ричи Миранда (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ричи Миранда (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ричи Миранда (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джеймс Уилсон (США)

Сейчас Джеймс Уилсон (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джеймс Уилсон (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джеймс Уилсон (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джеймс Уилсон (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джеймс Уилсон (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ричи Миранда (США) — Джеймс Уилсон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Ричи Миранда (США) сейчас намного сильнее, чем Джеймс Уилсон (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ричи Миранда (США) является очевидным фаворитом, ведь Джеймс Уилсон (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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