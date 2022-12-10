Прогноз на бой Альфонсо Лейва (Мек) — Крис Браун (США) 10 декабря

«Альфонсо Лейва (Мек)» – «Крис Браун (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Альфонсо Лейва (Мек) проведет 10-го декабря 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Крис Браун (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Альфонсо Лейва (Мек) — Крис Браун (США) пройдет 10-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Альфонсо Лейва (Мек) имеет две победы нокаутом, а Крис Браун (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альфонсо Лейва (Мек) — Крис Браун (США):

победа Альфонсо Лейва (Мек) – 1.31, ничья – 60, победа Крис Браун (США) – 3.4

Прогноз на матч Альфонсо Лейва (Мек) – Крис Браун (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Альфонсо Лейва (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.31. А котировка на то, что Крис Браун (США) будет сильнее повысилась до 3.4.

История личных встреч

На данный момент Альфонсо Лейва (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Альфонсо Лейва (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Альфонсо Лейва (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Альфонсо Лейва (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Крис Браун (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Крис Браун (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Крис Браун (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Крис Браун (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Крис Браун (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Альфонсо Лейва (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Альфонсо Лейва (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Альфонсо Лейва (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Альфонсо Лейва (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Альфонсо Лейва (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Крис Браун (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Крис Браун (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Крис Браун (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Крис Браун (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Альфонсо Лейва (Мек) – Крис Браун (США) 10.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Альфонсо Лейва (Мек) и Крис Браун (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Альфонсо Лейва (Мек) и Крис Браун (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Альфонсо Лейва (Мек) и Крис Браун (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Альфонсо Лейва (Мек) и Крис Браун (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Альфонсо Лейва (Мек) и Крис Браун (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Альфонсо Лейва (Мек) выиграет бой.

На чемпионский бой Альфонсо Лейва (Мек) — Крис Браун (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Крис Браун (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Альфонсо Лейва (Мек)

Как бы Альфонсо Лейва (Мек) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Альфонсо Лейва (Мек) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Альфонсо Лейва (Мек) дрался на ринге только с представителями своей страны. Альфонсо Лейва (Мек) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Альфонсо Лейва (Мек) совершенно не работает над собственной защитой.

Крис Браун (США)

Последний раз Крис Браун (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Крис Браун (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Крис Браун (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Крис Браун (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Крис Браун (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Крис Браун (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Альфонсо Лейва (Мек) — Крис Браун (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря 2022 года

Несмотря на то, что Альфонсо Лейва (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Крис Браун (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Альфонсо Лейва (Мек) — Крис Браун (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Крис Браун (США) выиграет нокаутом.

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