Прогноз на бой Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США) 10 декабря

«Рауфеон Стотс (США)» – «Дэнни Сабателло (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США) на 10-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Сейчас Рауфеон Стотс (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дэнни Сабателло (США), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США):

победа Рауфеон Стотс (США) – 1.59, ничья – 51, победа Дэнни Сабателло (США) – 2.324

Прогноз на матч Рауфеон Стотс (США) – Дэнни Сабателло (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря :

По коэффициенту 1.59 ставить на то, что выиграет Рауфеон Стотс (США) не очень выгодно, а вот Дэнни Сабателло (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.324.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рауфеон Стотс (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рауфеон Стотс (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рауфеон Стотс (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рауфеон Стотс (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рауфеон Стотс (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рауфеон Стотс (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Дэнни Сабателло (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дэнни Сабателло (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дэнни Сабателло (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дэнни Сабателло (США) должен быть в хорошей физической форме. Дэнни Сабателло (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Рауфеон Стотс (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рауфеон Стотс (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рауфеон Стотс (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рауфеон Стотс (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рауфеон Стотс (США) валится с ног. К тому же, Рауфеон Стотс (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рауфеон Стотс (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Дэнни Сабателло (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дэнни Сабателло (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дэнни Сабателло (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дэнни Сабателло (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дэнни Сабателло (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рауфеон Стотс (США) – Дэнни Сабателло (США) 10.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рауфеон Стотс (США) легко справится с таким соперником, как Дэнни Сабателло (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Рауфеон Стотс (США) в данный момент сильнее, нежели Дэнни Сабателло (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рауфеон Стотс (США)

На самом деле Рауфеон Стотс (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рауфеон Стотс (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рауфеон Стотс (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рауфеон Стотс (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рауфеон Стотс (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Дэнни Сабателло (США)

Дэнни Сабателло (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Дэнни Сабателло (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Дэнни Сабателло (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Дэнни Сабателло (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Дэнни Сабателло (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря

Так как Рауфеон Стотс (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Дэнни Сабателло (США).

Статистика и личные встречи

Рауфеон Стотс (США) легко справится с таким соперником, как Дэнни Сабателло (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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