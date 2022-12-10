Прогноз София Абрамович — Ксения Струкова (09-го декабря), ставки и коэффициенты

София Абрамович — Ксения Струкова. Прогноз, ставки на матч (09.12.22)

09-го декабря 2022 года в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут София Абрамович , а противостоять в этом поединке будет Ксения Струкова.



Судья теннисного матча София Абрамович — Ксения Струкова должен дать знак о старте игры в 23:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09-го декабря 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. София Абрамович и Ксения Струкова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если София Абрамович имеет четыре победы, то Ксения Струкова может похвастаться лишь двумя победами.



София Абрамович — Ксения Струкова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

София Абрамович имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го декабря 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ксения Струкова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то София Абрамович имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

София Абрамович

Этот турнир София Абрамович проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем София Абрамович может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что София Абрамович однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как София Абрамович имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и София Абрамович левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, София Абрамович хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ксения Струкова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ксения Струковав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ксения Струкова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ксения Струкова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ксения Струкова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ксения Струкова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут София Абрамович и Ксения Струкова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что София Абрамович и Ксения Струкова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



София Абрамович — Ксения Струкова (09-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

София Абрамович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится София Абрамович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем София Абрамович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. София Абрамович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает София Абрамович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета София Абрамович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, София Абрамович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то София Абрамович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ксения Струкова

Ксения Струкова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ксения Струкова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ксения Струкова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ксения Струкова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ксения Струкова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч София Абрамович — Ксения Струкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона София Абрамович и Ксения Струкова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые София Абрамович и Ксения Струкова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне София Абрамович и Ксения Струкова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как София Абрамович и Ксения Струкова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

София Абрамович — Ксения Струкова: соперники не будут долго запрягать

София Абрамович и Ксения Струкова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что София Абрамович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ксения Струкова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — София Абрамович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ксения Струкова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире София Абрамович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ксения Струкова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет София Абрамович.

СЕГОДНЯ МАТЧ София Абрамович — Ксения Струкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что София Абрамович и Ксения Струкова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и София Абрамович, и Ксения Струкова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-602131-prognoz-na-match-milan-drinich-nikolay-galak-09-12-22/