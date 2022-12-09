Прогноз на бой Джош Уоррингтон (Вел) — Луис Альберто Лопес (Мек) 11-го декабря

«Джош Уоррингтон (Вел)» – «Луис Альберто Лопес (Мек)». 11.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джош Уоррингтон (Вел) — Луис Альберто Лопес (Мек) на 11.12.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джош Уоррингтон (Вел) и Луис Альберто Лопес (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джош Уоррингтон (Вел) — Луис Альберто Лопес (Мек) пройдет 11.12.2022, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джош Уоррингтон (Вел) имеет две победы нокаутом, а Луис Альберто Лопес (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джош Уоррингтон (Вел) — Луис Альберто Лопес (Мек):

победа Джош Уоррингтон (Вел) – 1.1, ничья – 26, победа Луис Альберто Лопес (Мек) – 6.45

Прогноз на матч Джош Уоррингтон (Вел) – Луис Альберто Лопес (Мек) Бои, титульный бой, 11.12.2022 :

Букмекерские конторы на бой Джош Уоррингтон (Вел) — Луис Альберто Лопес (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.1 и 6.45.

История личных встреч

В свои 32 года Джош Уоррингтон (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джош Уоррингтон (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джош Уоррингтон (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джош Уоррингтон (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джош Уоррингтон (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Луис Альберто Лопес (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Луис Альберто Лопес (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Луис Альберто Лопес (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Луис Альберто Лопес (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Луис Альберто Лопес (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Джош Уоррингтон (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джош Уоррингтон (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джош Уоррингтон (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джош Уоррингтон (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джош Уоррингтон (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джош Уоррингтон (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Луис Альберто Лопес (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Луис Альберто Лопес (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Луис Альберто Лопес (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Луис Альберто Лопес (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Луис Альберто Лопес (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джош Уоррингтон (Вел) – Луис Альберто Лопес (Мек) 11.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джош Уоррингтон (Вел) и Луис Альберто Лопес (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джош Уоррингтон (Вел) и Луис Альберто Лопес (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джош Уоррингтон (Вел) и Луис Альберто Лопес (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джош Уоррингтон (Вел) и Луис Альберто Лопес (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джош Уоррингтон (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Луис Альберто Лопес (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Джош Уоррингтон (Вел) — Луис Альберто Лопес (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Луис Альберто Лопес (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джош Уоррингтон (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джош Уоррингтон (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джош Уоррингтон (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джош Уоррингтон (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джош Уоррингтон (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Луис Альберто Лопес (Мек)

В данный момент Луис Альберто Лопес (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Луис Альберто Лопес (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Луис Альберто Лопес (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Луис Альберто Лопес (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джош Уоррингтон (Вел) — Луис Альберто Лопес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.12.2022

В этом поединке Джош Уоррингтон (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Луис Альберто Лопес (Мек), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Джош Уоррингтон (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Луис Альберто Лопес (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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