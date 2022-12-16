Прогноз на бой Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех) 16-го декабря 2022 года

«Юсуп Умаров (Рос)» – «Витезлав Райнох (Чех)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16-го декабря должен состояться бой Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Юсуп Умаров (Рос) и Витезлав Райнох (Чех) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 16-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех). По Москве начало данного поединка будет в 18:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех):

победа Юсуп Умаров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Витезлав Райнох (Чех) – 0

Прогноз на матч Юсуп Умаров (Рос) – Витезлав Райнох (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Юсуп Умаров (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Юсуп Умаров (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Юсуп Умаров (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Юсуп Умаров (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Витезлав Райнох (Чех) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Витезлав Райнох (Чех) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Витезлав Райнох (Чех) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Витезлав Райнох (Чех) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Витезлав Райнох (Чех) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Юсуп Умаров (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Юсуп Умаров (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Юсуп Умаров (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Юсуп Умаров (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Витезлав Райнох (Чех) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Витезлав Райнох (Чех) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Витезлав Райнох (Чех) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Витезлав Райнох (Чех) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Витезлав Райнох (Чех), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Юсуп Умаров (Рос) – Витезлав Райнох (Чех) 16.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Юсуп Умаров (Рос) и Витезлав Райнох (Чех), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юсуп Умаров (Рос) и Витезлав Райнох (Чех). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юсуп Умаров (Рос) и Витезлав Райнох (Чех) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юсуп Умаров (Рос) и Витезлав Райнох (Чех) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Юсуп Умаров (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Витезлав Райнох (Чех).

Юсуп Умаров (Рос)

Юсуп Умаров (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Юсуп Умаров (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Юсуп Умаров (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Юсуп Умаров (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Юсуп Умаров (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Витезлав Райнох (Чех)

Прошлый бой Витезлав Райнох (Чех) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Витезлав Райнох (Чех) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Витезлав Райнох (Чех) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Витезлав Райнох (Чех) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Юсуп Умаров (Рос) — Витезлав Райнох (Чех) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Юсуп Умаров (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Юсуп Умаров (Рос) и Витезлав Райнох (Чех) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat3-606333-prognozy-i-stavki-na-match-bruno-puyol-navarro-yan-luka-servantes-tomas-15-12-22/

http://rockaluga.ru/cat2-854942-argentina-klask-braziliya-klask-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-futbol-15-12-22/