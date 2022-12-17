Прогноз на бой Мэри Спенсер (Кан) — Фемке Херманс (Бел) 17.12.2022

«Мэри Спенсер (Кан)» – «Фемке Херманс (Бел)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мэри Спенсер (Кан) проведет 17-го декабря 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Фемке Херманс (Бел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мэри Спенсер (Кан) — Фемке Херманс (Бел) пройдет 17-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мэри Спенсер (Кан) имеет две победы нокаутом, а Фемке Херманс (Бел) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэри Спенсер (Кан) — Фемке Херманс (Бел):

победа Мэри Спенсер (Кан) – 0, ничья – 0, победа Фемке Херманс (Бел) – 0

Прогноз на матч Мэри Спенсер (Кан) – Фемке Херманс (Бел) Бои, титульный бой, 17-го декабря 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мэри Спенсер (Кан) не очень выгодно, а вот Фемке Херманс (Бел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Мэри Спенсер (Кан) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мэри Спенсер (Кан) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мэри Спенсер (Кан) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мэри Спенсер (Кан) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мэри Спенсер (Кан) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мэри Спенсер (Кан) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мэри Спенсер (Кан) может и не устоять на ногах.

Фемке Херманс (Бел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Фемке Херманс (Бел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Фемке Херманс (Бел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Фемке Херманс (Бел) должен быть в хорошей физической форме. Фемке Херманс (Бел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Мэри Спенсер (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Мэри Спенсер (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Мэри Спенсер (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Мэри Спенсер (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Мэри Спенсер (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Мэри Спенсер (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Фемке Херманс (Бел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Фемке Херманс (Бел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Фемке Херманс (Бел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Фемке Херманс (Бел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Фемке Херманс (Бел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Фемке Херманс (Бел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Фемке Херманс (Бел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мэри Спенсер (Кан) – Фемке Херманс (Бел) 17.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мэри Спенсер (Кан) и Фемке Херманс (Бел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мэри Спенсер (Кан) и Фемке Херманс (Бел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Мэри Спенсер (Кан) и Фемке Херманс (Бел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мэри Спенсер (Кан) и Фемке Херманс (Бел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мэри Спенсер (Кан) и Фемке Херманс (Бел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мэри Спенсер (Кан) будет намного сильнее, чем Фемке Херманс (Бел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Мэри Спенсер (Кан) — Фемке Херманс (Бел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Фемке Херманс (Бел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мэри Спенсер (Кан)

Так как Мэри Спенсер (Кан) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Мэри Спенсер (Кан) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Мэри Спенсер (Кан) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Мэри Спенсер (Кан) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Фемке Херманс (Бел)

В своей карьере Фемке Херманс (Бел) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Фемке Херманс (Бел) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Фемке Херманс (Бел) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Фемке Херманс (Бел) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Мэри Спенсер (Кан) — Фемке Херманс (Бел). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го декабря 2022 года

Никто не сомневается, что Мэри Спенсер (Кан) намного сильнее, чем Фемке Херманс (Бел), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мэри Спенсер (Кан) и Фемке Херманс (Бел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мэри Спенсер (Кан) выиграет с помощью нокаута.

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