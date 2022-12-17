Прогноз на бой Ислам Каримов (Рос) — Вальтер Игнасио (Бра) 17-го декабря

«Ислам Каримов (Рос)» – «Вальтер Игнасио (Бра)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го декабря 2022 года состоится интересный поединок Ислам Каримов (Рос) — Вальтер Игнасио (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ислам Каримов (Рос) — Вальтер Игнасио (Бра) пройдет 17-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ислам Каримов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Вальтер Игнасио (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ислам Каримов (Рос) — Вальтер Игнасио (Бра):

победа Ислам Каримов (Рос) – 2.172, ничья – 21, победа Вальтер Игнасио (Бра) – 1.78

Прогноз на матч Ислам Каримов (Рос) – Вальтер Игнасио (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го декабря 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Ислам Каримов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.172. А котировка на то, что Вальтер Игнасио (Бра) будет сильнее повысилась до 1.78.

История личных встреч

Ислам Каримов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ислам Каримов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ислам Каримов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ислам Каримов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ислам Каримов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ислам Каримов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ислам Каримов (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Вальтер Игнасио (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вальтер Игнасио (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вальтер Игнасио (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вальтер Игнасио (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вальтер Игнасио (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Ислам Каримов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ислам Каримов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ислам Каримов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ислам Каримов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ислам Каримов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Вальтер Игнасио (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Вальтер Игнасио (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Вальтер Игнасио (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Вальтер Игнасио (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Вальтер Игнасио (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ислам Каримов (Рос) – Вальтер Игнасио (Бра) 17.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Ислам Каримов (Рос) и Вальтер Игнасио (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ислам Каримов (Рос) и Вальтер Игнасио (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ислам Каримов (Рос) и Вальтер Игнасио (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ислам Каримов (Рос) и Вальтер Игнасио (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ислам Каримов (Рос) и Вальтер Игнасио (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ислам Каримов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Вальтер Игнасио (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ислам Каримов (Рос).

Титульный бой Ислам Каримов (Рос) — Вальтер Игнасио (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Вальтер Игнасио (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ислам Каримов (Рос)

Ислам Каримов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Ислам Каримов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Ислам Каримов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Ислам Каримов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Ислам Каримов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Вальтер Игнасио (Бра)

На данный момент Вальтер Игнасио (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Вальтер Игнасио (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Вальтер Игнасио (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Вальтер Игнасио (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Вальтер Игнасио (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Ислам Каримов (Рос) — Вальтер Игнасио (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го декабря 2022 года

Никто не сомневается, что Ислам Каримов (Рос) намного сильнее, чем Вальтер Игнасио (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Ислам Каримов (Рос) легко справится с таким соперником, как Вальтер Игнасио (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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