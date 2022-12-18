Прогноз на бой Мамед Халидов (Пол) — Мариуш Пудзяновски (Пол) 18.12.2022

«Мамед Халидов (Пол)» – «Мариуш Пудзяновски (Пол)». 18.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18.12.2022 должен состояться бой Мамед Халидов (Пол) — Мариуш Пудзяновски (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мамед Халидов (Пол) и Мариуш Пудзяновски (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мамед Халидов (Пол) — Мариуш Пудзяновски (Пол) пройдет 18.12.2022, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мамед Халидов (Пол) имеет две победы нокаутом, а Мариуш Пудзяновски (Пол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мамед Халидов (Пол) — Мариуш Пудзяновски (Пол):

победа Мамед Халидов (Пол) – 0, ничья – 0, победа Мариуш Пудзяновски (Пол) – 0

Прогноз на матч Мамед Халидов (Пол) – Мариуш Пудзяновски (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.12.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Мамед Халидов (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мариуш Пудзяновски (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мамед Халидов (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мамед Халидов (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мамед Халидов (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мамед Халидов (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мамед Халидов (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мамед Халидов (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Мариуш Пудзяновски (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мариуш Пудзяновски (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мариуш Пудзяновски (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мариуш Пудзяновски (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Мариуш Пудзяновски (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Мамед Халидов (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мамед Халидов (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мамед Халидов (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мамед Халидов (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мамед Халидов (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мамед Халидов (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Мариуш Пудзяновски (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мариуш Пудзяновски (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мариуш Пудзяновски (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мариуш Пудзяновски (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мариуш Пудзяновски (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мариуш Пудзяновски (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Мамед Халидов (Пол) – Мариуш Пудзяновски (Пол) 18.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Мамед Халидов (Пол) и Мариуш Пудзяновски (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мамед Халидов (Пол) и Мариуш Пудзяновски (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Мамед Халидов (Пол) и Мариуш Пудзяновски (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мамед Халидов (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мариуш Пудзяновски (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мамед Халидов (Пол) и Мариуш Пудзяновски (Пол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Мамед Халидов (Пол) в данный момент сильнее, нежели Мариуш Пудзяновски (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мамед Халидов (Пол)

На самом деле Мамед Халидов (Пол) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Мамед Халидов (Пол) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Мамед Халидов (Пол) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Мамед Халидов (Пол) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Мамед Халидов (Пол) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мариуш Пудзяновски (Пол)

Прошлый бой Мариуш Пудзяновски (Пол) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Мариуш Пудзяновски (Пол) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Мариуш Пудзяновски (Пол) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Мариуш Пудзяновски (Пол) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Мамед Халидов (Пол) — Мариуш Пудзяновски (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.12.2022

Так как Мамед Халидов (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мариуш Пудзяновски (Пол).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мамед Халидов (Пол) будет намного сильнее, чем Мариуш Пудзяновски (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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