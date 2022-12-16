Прогноз на бой Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Брэд Соломон (США) 18-го декабря 2022 года

«Рауль Куриэль Гарсия (Мек)» – «Брэд Соломон (США)». 18.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Брэд Соломон (США) на 18-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Брэд Соломон (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Стало известно, что именно 18-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Брэд Соломон (США). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Брэд Соломон (США):

победа Рауль Куриэль Гарсия (Мек) – 1.04, ничья – 29, победа Брэд Соломон (США) – 12.5

Прогноз на матч Рауль Куриэль Гарсия (Мек) – Брэд Соломон (США) Бои, титульный бой, 18-го декабря :

Так как Рауль Куриэль Гарсия (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.04. В то же время Брэд Соломон (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 12.5.

История личных встреч

В свои 32 года Рауль Куриэль Гарсия (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Рауль Куриэль Гарсия (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Рауль Куриэль Гарсия (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Рауль Куриэль Гарсия (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Рауль Куриэль Гарсия (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Брэд Соломон (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Брэд Соломон (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Брэд Соломон (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Брэд Соломон (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Брэд Соломон (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Рауль Куриэль Гарсия (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рауль Куриэль Гарсия (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рауль Куриэль Гарсия (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рауль Куриэль Гарсия (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Брэд Соломон (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Брэд Соломон (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Брэд Соломон (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Брэд Соломон (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Брэд Соломон (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рауль Куриэль Гарсия (Мек) – Брэд Соломон (США) 18.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Брэд Соломон (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Брэд Соломон (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Брэд Соломон (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Брэд Соломон (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Рауль Куриэль Гарсия (Мек) и Брэд Соломон (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Брэд Соломон (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Брэд Соломон (США).

Рауль Куриэль Гарсия (Мек)

Как бы Рауль Куриэль Гарсия (Мек) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рауль Куриэль Гарсия (Мек) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рауль Куриэль Гарсия (Мек) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рауль Куриэль Гарсия (Мек) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рауль Куриэль Гарсия (Мек) совершенно не работает над собственной защитой.

Брэд Соломон (США)

Брэд Соломон (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Брэд Соломон (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Брэд Соломон (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Брэд Соломон (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Брэд Соломон (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Брэд Соломон (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рауль Куриэль Гарсия (Мек) — Брэд Соломон (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рауль Куриэль Гарсия (Мек) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Рауль Куриэль Гарсия (Мек) сейчас находится на пике формы, так что Брэд Соломон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Рауль Куриэль Гарсия (Мек).

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