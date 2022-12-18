Прогноз Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал (19-го декабря), ставки и коэффициенты

Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (19.12.22)

19.12.2022 в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Тирза Шашанк Машерла , а противостоять в этом поединке будет Адитья Нандал.



Так как теннисный поединок Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал пройдет уже 19.12.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 09:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Тирза Шашанк Машерла на тот момент намного сильнее, нежели Адитья Нандал.



Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19.12.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 09:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Тирза Шашанк Машерла имеет на своем счету три победы, Адитья Нандал может похвастаться четырьмя.

Тирза Шашанк Машерла

В этом сезоне Тирза Шашанк Машерла показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Тирза Шашанк Машерла сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Тирза Шашанк Машерла еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Тирза Шашанк Машерла обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Тирза Шашанк Машерла играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Тирза Шашанк Машерла любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Адитья Нандал

На этом турнире Адитья Нандал играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Адитья Нандал все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Адитья Нандал не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Адитья Нандал уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Адитья Нандал на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Адитья Нандал пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал. Прогноз, ставки на матч(19.12.22)

Тирза Шашанк Машерла

В этом сезоне Тирза Шашанк Машерла демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Тирза Шашанк Машерла уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Тирза Шашанк Машерла любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Тирза Шашанк Машерла часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Тирза Шашанк Машерла умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Адитья Нандал

Выступать в зале Адитья Нандал не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Адитья Нандал старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Адитья Нандал принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Адитья Нандал демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Адитья Нандал даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Адитья Нандал хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Тирза Шашанк Машерла сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Адитья Нандал имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Тирза Шашанк Машерла – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тирза Шашанк Машерла — Адитья Нандал. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Тирза Шашанк Машерла и Адитья Нандал, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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