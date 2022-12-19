Прогноз Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия (20-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.12.22)

20-го декабря в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аль Аллаф/Банерджи , а противостоять в этом поединке будет Пурцеладзе/Тсуртсумия.



Судья теннисного матча Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20-го декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Аль Аллаф/Банерджи имеет четыре победы, то Пурцеладзе/Тсуртсумия может похвастаться лишь двумя победами.



Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 20-го декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Аль Аллаф/Банерджи

На данный момент Аль Аллаф/Банерджи является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Аль Аллаф/Банерджи однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Аль Аллаф/Банерджи демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Аль Аллаф/Банерджи хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Аль Аллаф/Банерджи часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Пурцеладзе/Тсуртсумия

Пурцеладзе/Тсуртсумия имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Пурцеладзе/Тсуртсумия уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Пурцеладзе/Тсуртсумия умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Пурцеладзе/Тсуртсумия обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Пурцеладзе/Тсуртсумия проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия впервые будут встречаться между собой. Если Аль Аллаф/Банерджи уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Пурцеладзе/Тсуртсумия пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Аль Аллаф/Банерджи демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Аль Аллаф/Банерджи – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия. Прогноз, ставки на матч(20.12.22)

Аль Аллаф/Банерджи

Несмотря на внушительный возраст, Аль Аллаф/Банерджи демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аль Аллаф/Банерджи гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аль Аллаф/Банерджи обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аль Аллаф/Банерджи снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аль Аллаф/Банерджи может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Пурцеладзе/Тсуртсумия

На этом турнире Пурцеладзе/Тсуртсумия играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Пурцеладзе/Тсуртсумия какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Пурцеладзе/Тсуртсумия уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Пурцеладзе/Тсуртсумия много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Пурцеладзе/Тсуртсумия сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Пурцеладзе/Тсуртсумия не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аль Аллаф/Банерджи, и Пурцеладзе/Тсуртсумия неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аль Аллаф/Банерджи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пурцеладзе/Тсуртсумия в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аль Аллаф/Банерджи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пурцеладзе/Тсуртсумия сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аль Аллаф/Банерджи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аль Аллаф/Банерджи — Пурцеладзе/Тсуртсумия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аль Аллаф/Банерджи и Пурцеладзе/Тсуртсумия проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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