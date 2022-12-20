Прогноз Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен) (20.12.2022), ставки и коэффициенты

Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (20.12.22)

20-го декабря в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) примет соперника по национальному первенству Ричмонд Спайдерс (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Болл Стэйт Кардиналс (жен) – Ричмонд Спайдерс (жен), запланированный на 20-го декабря. Баскетболисты появятся на площадке в 23:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен), запланированное на 20-го декабря. Поставить на матч можно будет до 23:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Ричмонд Спайдерс (жен) была еще пять лет назад.

Болл Стэйт Кардиналс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Болл Стэйт Кардиналс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Ричмонд Спайдерс (жен)

Президент баскетбольного клуба Ричмонд Спайдерс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Ричмонд Спайдерс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен)

Вплоть до 20-го декабря включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен). А так как начало встречи в 23:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.12.22)

Болл Стэйт Кардиналс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Болл Стэйт Кардиналс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Ричмонд Спайдерс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Ричмонд Спайдерс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 20-го декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Ричмонд Спайдерс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Ричмонд Спайдерс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Ричмонд Спайдерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Ричмонд Спайдерс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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