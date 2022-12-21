Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш. Прогноз, ставки на матч(22.12.22)

Прогноз Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш (22 декабря), ставки и коэффициенты

Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш (22-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

22-го декабря 2022 года в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Флорида Стэйт Семиноулз примет соперника по национальному первенству Нотр-Дам Файтинг Айриш.



В последней встрече баскетбольных клубов Флорида Стэйт Семиноулз и Нотр-Дам Файтинг Айриш сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 22-го декабря 2022 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:30 по МСК.



Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз проводит на своей площадке, и 22-го декабря 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Флорида Стэйт Семиноулз, а один раз сильнее были игроки БК Нотр-Дам Файтинг Айриш.

Флорида Стэйт Семиноулз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Флорида Стэйт Семиноулз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Нотр-Дам Файтинг Айриш

Президент баскетбольного клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NCAA, Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш, несмотря на то, что он должен пройти только 22-го декабря 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш. Прогноз, ставки на матч(22.12.22)

Флорида Стэйт Семиноулз

Сейчас баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Флорида Стэйт Семиноулз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Нотр-Дам Файтинг Айриш

В прошлом матче баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22-го декабря 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Флорида Стэйт Семиноулз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Флорида Стэйт Семиноулз — Нотр-Дам Файтинг Айриш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Флорида Стэйт Семиноулз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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