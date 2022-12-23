Прогноз на бой Анди Вртачич (Хор) — Матия Босанчич (Срб) 23 декабря

«Анди Вртачич (Хор)» – «Матия Босанчич (Срб)». 23.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Анди Вртачич (Хор) проведет 23.12.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Матия Босанчич (Срб). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Анди Вртачич (Хор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23.12.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Матия Босанчич (Срб), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анди Вртачич (Хор) — Матия Босанчич (Срб):

победа Анди Вртачич (Хор) – 0, ничья – 0, победа Матия Босанчич (Срб) – 0

Прогноз на матч Анди Вртачич (Хор) – Матия Босанчич (Срб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23.12.2022 :

Так как Анди Вртачич (Хор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Матия Босанчич (Срб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Анди Вртачич (Хор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Анди Вртачич (Хор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Анди Вртачич (Хор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Анди Вртачич (Хор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Матия Босанчич (Срб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Матия Босанчич (Срб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Матия Босанчич (Срб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Матия Босанчич (Срб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Матия Босанчич (Срб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Анди Вртачич (Хор) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Анди Вртачич (Хор) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Анди Вртачич (Хор) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Анди Вртачич (Хор) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Анди Вртачич (Хор) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Анди Вртачич (Хор) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Матия Босанчич (Срб) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Матия Босанчич (Срб) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Матия Босанчич (Срб) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Матия Босанчич (Срб) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Матия Босанчич (Срб), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Анди Вртачич (Хор) – Матия Босанчич (Срб) 23.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Анди Вртачич (Хор) и Матия Босанчич (Срб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Анди Вртачич (Хор) и Матия Босанчич (Срб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Анди Вртачич (Хор) и Матия Босанчич (Срб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Анди Вртачич (Хор) и Матия Босанчич (Срб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Анди Вртачич (Хор) и Матия Босанчич (Срб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Анди Вртачич (Хор) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Анди Вртачич (Хор) — Матия Босанчич (Срб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Матия Босанчич (Срб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Анди Вртачич (Хор)

Как бы Анди Вртачич (Хор) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Анди Вртачич (Хор) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Анди Вртачич (Хор) дрался на ринге только с представителями своей страны. Анди Вртачич (Хор) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Анди Вртачич (Хор) совершенно не работает над собственной защитой.

Матия Босанчич (Срб)

Последний раз Матия Босанчич (Срб) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Матия Босанчич (Срб) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Матия Босанчич (Срб) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Матия Босанчич (Срб) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Матия Босанчич (Срб)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Матия Босанчич (Срб) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Анди Вртачич (Хор) — Матия Босанчич (Срб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23.12.2022

Вряд ли Анди Вртачич (Хор) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Матия Босанчич (Срб), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Анди Вртачич (Хор) и Матия Босанчич (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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