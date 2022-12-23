Прогноз на бой Якоб Косич (Хор) — Джордже Буквич (Срб) 23 декабря

«Якоб Косич (Хор)» – «Джордже Буквич (Срб)». 23.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го декабря 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Якоб Косич (Хор) — Джордже Буквич (Срб). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Якоб Косич (Хор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Якоб Косич (Хор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го декабря 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джордже Буквич (Срб), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Якоб Косич (Хор) — Джордже Буквич (Срб):

победа Якоб Косич (Хор) – 0, ничья – 0, победа Джордже Буквич (Срб) – 0

Прогноз на матч Якоб Косич (Хор) – Джордже Буквич (Срб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Якоб Косич (Хор) — Джордже Буквич (Срб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Якоб Косич (Хор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Якоб Косич (Хор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Якоб Косич (Хор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Якоб Косич (Хор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джордже Буквич (Срб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джордже Буквич (Срб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джордже Буквич (Срб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джордже Буквич (Срб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джордже Буквич (Срб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Якоб Косич (Хор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Якоб Косич (Хор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Якоб Косич (Хор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Якоб Косич (Хор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Джордже Буквич (Срб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джордже Буквич (Срб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джордже Буквич (Срб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джордже Буквич (Срб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джордже Буквич (Срб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джордже Буквич (Срб) должен задуматься о своей обороне.

Якоб Косич (Хор) – Джордже Буквич (Срб) 23.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Якоб Косич (Хор) и Джордже Буквич (Срб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Якоб Косич (Хор) и Джордже Буквич (Срб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Якоб Косич (Хор) — Джордже Буквич (Срб) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джордже Буквич (Срб) выиграет нокаутом.

Титульный бой Якоб Косич (Хор) — Джордже Буквич (Срб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джордже Буквич (Срб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Якоб Косич (Хор)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Якоб Косич (Хор) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Якоб Косич (Хор) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Якоб Косич (Хор) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Якоб Косич (Хор) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джордже Буквич (Срб)

Последний раз Джордже Буквич (Срб) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джордже Буквич (Срб) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джордже Буквич (Срб) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джордже Буквич (Срб) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джордже Буквич (Срб)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джордже Буквич (Срб) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Якоб Косич (Хор) — Джордже Буквич (Срб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го декабря 2022 года

В настоящее время Якоб Косич (Хор) и Джордже Буквич (Срб) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Якоб Косич (Хор) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Якоб Косич (Хор) сейчас находится на пике формы, так что Джордже Буквич (Срб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Якоб Косич (Хор).

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