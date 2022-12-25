Прогноз на бой Джоэл Шойгрин (США) — Сослан Асбаров (Рос) 25-го декабря

«Джоэл Шойгрин (США)» – «Сослан Асбаров (Рос)». 25.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джоэл Шойгрин (США) — Сослан Асбаров (Рос). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джоэл Шойгрин (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джоэл Шойгрин (США) — Сослан Асбаров (Рос) пройдет 25 декабря, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джоэл Шойгрин (США) имеет две победы нокаутом, а Сослан Асбаров (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джоэл Шойгрин (США) — Сослан Асбаров (Рос):

победа Джоэл Шойгрин (США) – 7.3, ничья – 27, победа Сослан Асбаров (Рос) – 1.09

Прогноз на матч Джоэл Шойгрин (США) – Сослан Асбаров (Рос) Бои, титульный бой, 25 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Джоэл Шойгрин (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 7.3. А котировка на то, что Сослан Асбаров (Рос) будет сильнее повысилась до 1.09.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джоэл Шойгрин (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джоэл Шойгрин (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джоэл Шойгрин (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джоэл Шойгрин (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джоэл Шойгрин (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Сослан Асбаров (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сослан Асбаров (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сослан Асбаров (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сослан Асбаров (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сослан Асбаров (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Джоэл Шойгрин (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джоэл Шойгрин (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джоэл Шойгрин (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джоэл Шойгрин (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джоэл Шойгрин (США) валится с ног. К тому же, Джоэл Шойгрин (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джоэл Шойгрин (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Сослан Асбаров (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сослан Асбаров (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сослан Асбаров (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сослан Асбаров (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сослан Асбаров (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джоэл Шойгрин (США) – Сослан Асбаров (Рос) 25.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Джоэл Шойгрин (США) и Сослан Асбаров (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джоэл Шойгрин (США) и Сослан Асбаров (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джоэл Шойгрин (США) и Сослан Асбаров (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джоэл Шойгрин (США) и Сослан Асбаров (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джоэл Шойгрин (США) и Сослан Асбаров (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Джоэл Шойгрин (США) — Сослан Асбаров (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джоэл Шойгрин (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джоэл Шойгрин (США) и Сослан Асбаров (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сослан Асбаров (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джоэл Шойгрин (США)

Свою самую выдающуюся победу Джоэл Шойгрин (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джоэл Шойгрин (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джоэл Шойгрин (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джоэл Шойгрин (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джоэл Шойгрин (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Сослан Асбаров (Рос)

Прошлый бой Сослан Асбаров (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Сослан Асбаров (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Сослан Асбаров (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Сослан Асбаров (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джоэл Шойгрин (США) — Сослан Асбаров (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 25 декабря

Так как Джоэл Шойгрин (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Сослан Асбаров (Рос).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джоэл Шойгрин (США) и Сослан Асбаров (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джоэл Шойгрин (США) выиграет с помощью нокаута.

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