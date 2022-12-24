Прогноз на бой Джон Майкл Эскобоза (США) — Хайбула Мусалов (Рос) 25-го декабря 2022 года

«Джон Майкл Эскобоза (США)» – «Хайбула Мусалов (Рос)». 25.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джон Майкл Эскобоза (США) — Хайбула Мусалов (Рос) на 25-го декабря 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джон Майкл Эскобоза (США) и Хайбула Мусалов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:00.

Сейчас Джон Майкл Эскобоза (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25-го декабря 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хайбула Мусалов (Рос), так что вряд ли в 17:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Майкл Эскобоза (США) — Хайбула Мусалов (Рос):

победа Джон Майкл Эскобоза (США) – 7.3, ничья – 22, победа Хайбула Мусалов (Рос) – 1.1

Прогноз на матч Джон Майкл Эскобоза (США) – Хайбула Мусалов (Рос) Бои, титульный бой, 25-го декабря 2022 года :

Так как Джон Майкл Эскобоза (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 7.3. В то же время Хайбула Мусалов (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.1.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джон Майкл Эскобоза (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джон Майкл Эскобоза (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джон Майкл Эскобоза (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джон Майкл Эскобоза (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джон Майкл Эскобоза (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Хайбула Мусалов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хайбула Мусалов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хайбула Мусалов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хайбула Мусалов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хайбула Мусалов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Джон Майкл Эскобоза (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джон Майкл Эскобоза (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джон Майкл Эскобоза (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джон Майкл Эскобоза (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джон Майкл Эскобоза (США) валится с ног. К тому же, Джон Майкл Эскобоза (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джон Майкл Эскобоза (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Хайбула Мусалов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хайбула Мусалов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хайбула Мусалов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хайбула Мусалов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хайбула Мусалов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хайбула Мусалов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хайбула Мусалов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джон Майкл Эскобоза (США) – Хайбула Мусалов (Рос) 25.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Джон Майкл Эскобоза (США) и Хайбула Мусалов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джон Майкл Эскобоза (США) и Хайбула Мусалов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джон Майкл Эскобоза (США) и Хайбула Мусалов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джон Майкл Эскобоза (США) — Хайбула Мусалов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джон Майкл Эскобоза (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Джон Майкл Эскобоза (США) — Хайбула Мусалов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хайбула Мусалов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джон Майкл Эскобоза (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джон Майкл Эскобоза (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джон Майкл Эскобоза (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джон Майкл Эскобоза (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джон Майкл Эскобоза (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Хайбула Мусалов (Рос)

Последний раз Хайбула Мусалов (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Хайбула Мусалов (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Хайбула Мусалов (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Хайбула Мусалов (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Хайбула Мусалов (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Хайбула Мусалов (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джон Майкл Эскобоза (США) — Хайбула Мусалов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 25-го декабря 2022 года

В настоящее время Джон Майкл Эскобоза (США) и Хайбула Мусалов (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джон Майкл Эскобоза (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Джон Майкл Эскобоза (США) легко справится с таким соперником, как Хайбула Мусалов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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