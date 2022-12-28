Прогноз на бой Асхат Акимов (Каз) — Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) 28 декабря

«Асхат Акимов (Каз)» – «Байджан Эльдияр Уулу (Кгз)». 28.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го декабря 2022 года должен состояться бой Асхат Акимов (Каз) — Байджан Эльдияр Уулу (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Асхат Акимов (Каз) и Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Асхат Акимов (Каз) — Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) пройдет 28-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 18:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Асхат Акимов (Каз) имеет две победы нокаутом, а Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Асхат Акимов (Каз) — Байджан Эльдияр Уулу (Кгз):

победа Асхат Акимов (Каз) – 1.67, ничья – 45, победа Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) – 2.195

Прогноз на матч Асхат Акимов (Каз) – Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Асхат Акимов (Каз) — Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.67 и 2.195.

История личных встреч

Асхат Акимов (Каз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Асхат Акимов (Каз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Асхат Акимов (Каз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Асхат Акимов (Каз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Асхат Акимов (Каз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Асхат Акимов (Каз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Асхат Акимов (Каз) может и не устоять на ногах.

Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Асхат Акимов (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Асхат Акимов (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Асхат Акимов (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Асхат Акимов (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Байджан Эльдияр Уулу (Кгз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Асхат Акимов (Каз) – Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) 28.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Асхат Акимов (Каз) и Байджан Эльдияр Уулу (Кгз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Асхат Акимов (Каз) и Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Асхат Акимов (Каз) и Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Асхат Акимов (Каз) и Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Асхат Акимов (Каз) и Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Асхат Акимов (Каз) и Байджан Эльдияр Уулу (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Асхат Акимов (Каз)

Свою самую выдающуюся победу Асхат Акимов (Каз) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Асхат Акимов (Каз) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Асхат Акимов (Каз) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Асхат Акимов (Каз) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Асхат Акимов (Каз) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Байджан Эльдияр Уулу (Кгз)

Уже несколько лет Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Асхат Акимов (Каз) — Байджан Эльдияр Уулу (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го декабря 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Асхат Акимов (Каз) сейчас намного сильнее, чем Байджан Эльдияр Уулу (Кгз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Асхат Акимов (Каз) — Байджан Эльдияр Уулу (Кгз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Асхат Акимов (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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