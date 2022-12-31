Прогноз Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум (01 января), ставки и коэффициенты

Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум. Прогноз, ставки на матч (01.01.23)

01-го января 2023 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Южной Кореи, в котором на своей площадке местный клуб Кэррот Джамперс примет соперника по национальному первенству Сувон КТ Соникбум.



01-го января 2023 года состоится баскетбольный матч Кэррот Джамперс – Сувон КТ Соникбум, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 08:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Кэррот Джамперс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум, запланированное на 01-го января 2023 года. Поставить на матч можно будет до 08:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Сувон КТ Соникбум была еще пять лет назад.

Кэррот Джамперс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Кэррот Джамперс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Кэррот Джамперс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Кэррот Джамперс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Сувон КТ Соникбум

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Сувон КТ Соникбум на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Кэррот Джамперс» — «Сувон КТ Соникбум»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум, запланированного на 01-го января 2023 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 08:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Кэррот Джамперс и Сувон КТ Соникбум предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Кэррот Джамперс.



Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум (01-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Кэррот Джамперс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кэррот Джамперс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кэррот Джамперс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кэррот Джамперс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кэррот Джамперс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сувон КТ Соникбум

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сувон КТ Соникбум сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум, который должен пройти 01-го января 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кэррот Джамперс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Кэррот Джамперс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Кэррот Джамперс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Кэррот Джамперс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэррот Джамперс — Сувон КТ Соникбум. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кэррот Джамперс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кэррот Джамперс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кэррот Джамперс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Сувон КТ Соникбум сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сувон КТ Соникбум идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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